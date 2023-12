Gaza: Über 700 getötete Palästinenser in nur 24 Stunden

Teilen

Gaza – Hunderte von Palästinensern wurden in den vergangenen 24 Stunden bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen getötet, während die israelische Armee die Evakuierung weiterer Gebiete in und um die zweitgrößte Stadt der Enklave, Khan Younis, anordnete.

Das Medienbüro der Regierung in Gaza erklärte in einem Stellungnahme, dass in den letzten 24 Stunden mehr als 700 Palästinenser in Gaza getötet wurden.

Der Sprecher sagte, viele der Toten lägen unter Trümmern, und die Rettungskräfte hätten große Schwierigkeiten, die Verletzten zu erreichen und ins Krankenhaus zu bringen.

„Überall sieht man Kinder mit Verbrennungen dritten Grades, Schrapnellwunden, Hirnverletzungen und Knochenbrüchen. Mütter weinen über Kinder, die aussehen, als wären sie nur noch Stunden vom Tod entfernt“, beschreibt James Elder, UNICEF-Sprecher, die schrecklichen Szenen im Nasser-Krankenhaus in Khan Younis.

„Es scheint im Moment eine Todeszone zu sein“, so Elder.

A shocked Palestinian boy recounts the traumatic experience he and his family endured during an Israeli airstrike in Deir al-Balah, central Gaza, on Sunday morning pic.twitter.com/gtnWgJaEWY — Middle East Eye (@MiddleEastEye) December 3, 2023

Mit der Wiederaufnahme der israelischen Angriffe am Freitag ist auch die humanitäre Hilfe für den Gazastreifen zum Stillstand gekommen. In den vergangenen Tagen wurden in den Gebieten südlich des Wadi Gaza nur in begrenztem Umfang Lebensmittel verteilt.

Viele der 2,3 Millionen Einwohner des Gebiets sind im Süden zusammengepfercht, nachdem die israelischen Streitkräfte die Zivilbevölkerung in den ersten Tagen des 2-monatigen Krieges aufgefordert hatten, den Norden zu verlassen.

