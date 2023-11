Türkischer Außenminister Fidan verurteilt „westliche Medien“

Istanbul – Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat bei einer Rede auf dem internationalen Gipfel für strategische Kommunikation (Stratcom) in Istanbul westliche Medien verurteilt.

Fidan sagte, die Desinformation, die den Weg für Interventionen in Afghanistan und im Irak geebnet und die Region ins Chaos gestürzt habe, tauche nun in Gaza auf.

Er sagte, es gebe zwei Arten von Desinformation in Bezug auf „Kriegsverbrechen, die von Israel im Gazastreifen und im Westjordanland begangen wurden“ nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober.

„Die erste ist die voreingenommene Haltung vieler westlicher Medien, die die menschliche Tragödie, die die Palästinenser erlitten haben, ignorieren. Das andere ist die institutionalisierte Desinformation, die sich nicht auf die Ereignisse vom 7. Oktober beschränkt, dass Israel versucht, die ganze Welt davon zu überzeugen, indem es die Fakten verheimlicht“, zitiert die Nachrichtenagentur Anadolu den türkischen Außenminister.

Fidan rief den Westen auf, sich von den israelischen „Kriegsverbrechen“ zu distanzieren.

„Die westliche Welt sollte sich von den israelischen Kriegsverbrechen distanzieren. Jede bedingte oder unbedingte Unterstützung Israels ist ein Blankoscheck für die Tötung weiterer Palästinenser“, sagte Fidan.

„Die Geschichte wird die Intoleranz gegenüber der palästinensischen Flagge und den Aufrufen zum Frieden im heutigen Europa, wo Angriffe auf den heiligen Koran angeblich als freie Meinungsäußerung akzeptiert werden, nicht vergessen“, fügte er hinzu.

Ein echter Frieden sei nur mit Gerechtigkeit, internationaler Zusammenarbeit und Wahrheit möglich, betonte der türkische Außenminister.

Fidan bekräftigte, dass die Türkei niemals davor zurückschrecken werde, ihre Verantwortung zu übernehmen und den Palästinensern in ihrer Not beizustehen.

„Faschistische Propagandamethoden“

Auch Erdogan-Sprecher Fahrettin Altun nahm an dem Treffen teil und verurteilte Israel während seiner Rede:

„Seit dem 7. Oktober hat Israel 64 Medienschaffende im Gazastreifen getötet. Israel hat in dieser Zeit eine faschistische Propagandamethode angewandt und nicht nur Journalisten, medizinisches Personal, Frauen und Kinder getötet, sondern auch die Wahrheit unterdrückt.“, so Altun.

Altun fügte hinzu:

„Um ihre kolonialen Narrative zu untermauern, schickt die israelische Armee den Medienunternehmen im Westen eine Reihe von Begriffen und Wörterbüchern, die sie in ihren Nachrichten verwenden sollen, um angeblich falsche Metriken zu korrigieren. Auf der anderen Seite tötet Israel gnadenlos Journalisten in Gaza. Seit dem 7. Oktober hat Israel 64 Medienschaffende im Gaza-Streifen getötet. Israel hat in dieser Zeit eine faschistische Propagandamethode angewandt und nicht nur Journalisten, medizinisches Personal, Frauen und Kinder getötet, sondern auch die Wahrheit manipuliert.“