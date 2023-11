Türkei und Griechenland wollen Beziehungen weiter verbessern

Teilen

Athen – Die Türkei und Griechenland freuen sich auf ein Treffen ihrer Staatsoberhäupter im Dezember, während Vertreter beider Seiten die Vorteile einer Verbesserung der einst feindlichen Beziehungen loben.

Griechenland betonte am Samstag die Vorteile besserer Beziehungen zur Türkei. In einem Artikel für die Zeitung Parapolitika wies Außenminister George Gerapetritis auf das Tauwetter in den Beziehungen seit Februar hin.

„Die derzeitige Situation in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern ist positiv: robuste Regierungen mit neuer politischer Legitimität, eine seit mehreren Monaten andauernde Phase der Ruhe in der Ägäis und der erklärte Wille, die bilateralen Beziehungen zu verbessern. In dieser Hinsicht wurden in den letzten Monaten Kommunikationskanäle auf politischer und administrativer Ebene entwickelt, die ein besseres gegenseitiges Verständnis fördern und die Entwicklung der wesentlichen zwischenmenschlichen Beziehungen erleichtern. Damit es bei Differenzen nicht zu Krisen in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern kommt“, so Gerapetritis.

Griechenland begrüße die bevorstehende Tagung des Hochrangigen Kooperationsrates mit Aufmerksamkeit und Ernsthaftigkeit. Dabei richte sich Athens Blick auf die nächsten Generationen.

Im Zuge der Bemühungen, die positive Atmosphäre zwischen den beiden Ländern nach den tödlichen Erdbeben vom 6. Februar in der Türkei und dem Zugunglück in Griechenland zu verbessern, haben die beiden Nachbarn in der Ägäis gegenseitige Schritte unternommen.

Schritte zum Abbau der Spannungen zwischen Griechenland und der Türkei

Bei seinem Besuch in der von den verheerenden Erdbeben heimgesuchten Stadt Hatay im Februar kündigte der damalige griechische Verteidigungsminister Nikos Panagiotopoulos an, dass die beiden Staaten vereinbart hätten, eine Agenda auf der Grundlage gutnachbarlicher Beziehungen zu entwickeln.

Panagiotopoulos hatte den Willen geäußert, die bilateralen Beziehungen zu stabilisieren und sagte, Tragödien wie die Erdbeben zeigten, „wie klein“ die bestehenden Probleme zwischen Griechenland und der Türkei seien.

„Wenn man sie aus einer anderen Perspektive betrachtet, sehen wir, dass diese Tragödien und Katastrophen tatsächlich als Katalysator für den Abbau von Spannungen wirken“, fügte er hinzu.

Der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar erinnerte letzten Monat daran, dass zwischen den beiden Ländern ein Moratorium besteht, um die Durchführung von Militärübungen in der Ägäis während der Tourismusperiode zu verhindern, und betonte, dass die Türkei bereit sei, dieses zu erweitern.

„In der kommenden Zeit erwarten wir konkrete positive Entwicklungen in einigen Fragen, wie z.B. die Verlängerung des Moratoriums, das vorsieht, Übungen in den internationalen Gewässern und im Luftraum der Ägäis zwischen dem 15. Juni und dem 15. September, wenn der Tourismus intensiv ist, zu vermeiden“, wurde Akar von der Nachrichtenagentur Anadolu zitiert.

Akar: Wir sollten den Reichtum in der Ägäis teilen

Bereits im März sagte Akar, dass die Türkei bereit sei die Beziehungen zu verbessern und „einen Kanal für den Dialog zu öffnen“, um ihre Probleme mit Griechenland zu lösen, so Akar, in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Anadolu.

„Wir haben Probleme mit Griechenland… Wir sind dafür, diese Probleme mit friedlichen Mitteln und Methoden zu lösen, indem wir im Geiste der Allianz und der guten nachbarschaftlichen Beziehungen verhandeln“, betonte Akar.

Wie der griechische Fernsehsender Skai berichtete, fügte Akar hinzu, dass die Türkei konsequent für eine „gemeinsame Nutzung des Reichtums der Ägäis“ eintrete.

Viele Regierungsvertreter in beiden Ländern hoffen, dass die Wiederbelebung der so genannten „Erdbebendiplomatie“ zu einer nachhaltigen Verbesserung der bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern führen wird, die in den letzten Jahren eine Phase anhaltender Spannungen erlebt haben.

Griechenland reagierte auf die Erdbeben, die Teile der Südtürkei und Nordsyriens erschütterten, mit einer raschen Entsendung von Hilfsgütern, die vor allem von der EMAK, einer Spezialeinheit für Katastrophenhilfe, die zur griechischen Feuerwehr gehört, bereitgestellt wurden.

Die Naturkatastrophe veranlasste auch den griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis und den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, zum ersten Mal seit März letzten Jahres ein direktes Gespräch zu führen.

