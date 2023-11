Ohne CNC-Maschinen stünde die Industrie still

Teilen

Jeden Tag begegnen wir Produkten, die ohne CNC-Maschinen nicht existieren würden. Ob Handy, Auto oder Zahnbürste – all diese Gegenstände haben ihre Form durch präzises Schneiden, Bohren und Fräsen erhalten.

CNC-Maschinen, in deren Sparte auch die Karusselldrehmaschine fällt, sind computergesteuert, unangefochten, präzise und für die Fertigung unzähliger Produkte unerlässlich. Dabei kommen sie in unterschiedlichsten Sektoren zum Einsatz. Von der Metallverarbeitungsindustrie, über die Holzbearbeitung bis hin zur Kunststoffindustrie.

Geschichte und Fortschritt der CNC-Systeme

Die Weltwirtschaftskrise der 1930er-Jahre führte zur Entwicklung der sogenannten numerischen Steuerung – einer frühen Form der automatisierten Maschinensteuerung, wie wir sie heute kennen. Diese ebnete den Weg für die moderne CNC-Technik. Siemens spielte indessen mit der Einführung des Sinumerik-Systems eine Schlüsselrolle in dieser Entwicklung. Heute, im 21. Jahrhundert, sind CNC-Maschinen so leistungsfähig, dass sie sowohl in der Massenproduktion als auch für maßgeschneiderte Einzelstücke unverzichtbar sind.

Warum der Gebrauchtmaschinenmarkt so wichtig ist

Industriebetriebe aller Größenordnungen setzen aus verschiedenen Gründen auf gebrauchte CNC-Maschinen. Darunter natürlich um Kosten zu sparen und gleichzeitig ökologisch zu handeln. Diese Maschinen machen es möglich, auch mit begrenztem Budget auf moderne Fertigungsmethoden zuzugreifen. Da CNC-Maschinen, computergesteuert und umfassend kompatibel sind, lassen sich viele gebrauchte Modelle zügig auf den neuesten Stand bringen und mit Upgrades erweitern.

Kaum eine Maschine ist so kompatibel wie die CNC-Maschine

Selbst ältere CNC-Maschinen können oft durch Updates in der Software resp. Hardware auf den sogenannten ‚‚State of the Art“ Stand der Technologie gebracht werden. Unternehmen bleibt es damit erspart, Unmengen an Kapital zu bewegen, um in komplett neue Ausrüstung zu investieren. Dies ist sowohl für kleine Unternehmen hilfreich als auch für große Konzerne, die ihre Produktionskapazitäten maßgeblich erweitern wollen.

Anforderungen an die heutige Produktion

Heute ändern sich Trends scheinbar schneller als je zuvor. Der moderne Verbraucher legt deshalb großen Wert auf Produkte, die fortlaufend auf neue Bedürfnisse zugeschnitten sind. Die Weiterentwicklung der CNC-Technologie erlaubt es den Herstellern nun, genau auf diese individuellen Wünsche einzugehen. So können Produktkonzepte fortlaufend verändert werden, ohne dass die Herstellungskosten im Vergleich zur Massenproduktion deutlich steigen.

Die spannende Zukunft der CNC-Technologie

Die CNC-Technologie hat sich von einfachen Steuerungsmethoden zu einem hochkomplexen System entwickelt. Mit innovativen Systemen wie dem Sinumerik ONE von Siemens entstehen heute Maschinen zunächst virtuell, werden digital getestet und präzise optimiert, bevor sie physisch produziert werden. Und auch Künstliche Intelligenz kombiniert mit sogenanntem maschinellem Lernen erweitern die Fähigkeiten von CNC-Systemen. Diesbezüglich gibt es bereits Prozesse, die diesen Maschinen ermöglichen, sich selbstständig zu verbessern und dementsprechend anzupassen. Eine sehr spannende Entwicklung.