Nusret-Restaurant jetzt auch am Flughafen Istanbul

Istanbul – Vorbei sind die Zeiten, in denen sich die Flughafengastronomie auf Fastfood-Ketten oder langweilige Angebote beschränkte.

Flughäfen auf der ganzen Welt haben die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen gastronomischen Angeboten erkannt, die die Kultur der von ihnen angeflogenen Ziele widerspiegeln. Das Konzept, sich vor dem Abflug ein Gourmet-Menü zu gönnen, wird bei Reisenden immer beliebter.

Der türkische Starkoch und Unternehmer Nusret Gökçe, auch als Saltbae bekannt, hat mit der Eröffnung seines ersten Saltbae-Burger-Restaurants am internationalen Flughafen Istanbul erneut Wellen in der kulinarischen Szene geschlagen. Das neue Lokal, das Platz für fast 200 Personen bietet, ist nicht nur eines der größten Restaurants am Flughafen, sondern auch ein wichtiger Meilenstein in Gökçes Strategie, die Marke weltweit zu expandieren.

Während das Lokal am Flughafen eine wichtige Rolle bei der Einführung der Marke bei einem globalen Publikum spielt, ist Gökçes kulinarisches Imperium bereits gut etabliert.

Mit Standorten auf der ganzen Welt, unter anderem in New York, Las Vegas, Miami, Dallas, Beverly Hills, Dubai, Bodrum und Mykonos, sind sowohl das Nusr-Et Steakhouse mit seiner gehobenen Küche als auch die zwanglosere Küche von Saltbae Burger sehr beliebt.

Rund 40 weitere neue Standorte sind in Planung, darunter etwa zehn an großen Flughäfen weltweit.

Das neue London-Restaurant des türkischen Stargastronoms Nusret Gökce hat in den ersten vier Monaten einen Umsatz von über acht Millionen Euro erzielt.

