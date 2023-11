Kreuzfahrten: Besser im Sommer oder im Winter?

Teilen

Eine Kreuzfahrt ist ein Tropenurlaub, oder? Nicht unbedingt. Kreuzfahrtschiffe legen das ganze Jahr über von Häfen ab. Das bedeutet, dass Sie eine Karibik Kreuzfahrt unternehmen oder im Dezember auf einer Mittelmeerkreuzfahrt die Weihnachtsmärkte besuchen können.

Es gibt einige wesentliche Unterschiede zwischen einer Kreuzfahrt im Winter und einer im Sommer. Werfen Sie einen Blick auf unsere Liste, damit Sie nicht unvorbereitet erwischt werden.

Menschenmassen

Der Sommer ist Hochsaison.Sie werden sicherlich feststellen, dass im Sommer viele Leute abreisen. Das Wetter ist vielleicht nicht für alle Reiseziele die beste Reisezeit, aber das hält Familien, Lehrer und andere Menschen, die nur in den Sommermonaten Urlaub machen können, nicht davon ab.

Abgesehen von einer Kreuzfahrt zu Weihnachten und Neujahr und möglicherweise Kreuzfahrten zu warmen Reisezielen im Spätwinter sind die Schiffe im Winter weniger überlaufen. In den Monaten November und Anfang Dezember ist so gut wie überall Nebensaison, so dass Sie mehr Spielraum haben und weniger Schlangen an Bord und an Land vorfinden werden.

Familien

In den Sommermonaten sind Familien überall – in der Karibik, in Südamerika, in Europa, wo immer Sie wollen. Wenn Sie wollen, dass Ihre Kinder Freunde finden, ist dies die richtige Zeit für eine Kreuzfahrt.

Wenn ein Schiff mit vielen Kindern an Bord wie purer Stress für Sie klingt, sollten Sie eine Kreuzfahrt im Winter machen (oder einfach die Schulferien meiden), wenn Kinder noch im Unterricht sitzen und die Kreuzfahrtschiffe hauptsächlich von Erwachsenen bevölkert werden. Für Familien ist es wichtig zu wissen, dass in den Wochen außerhalb der Ferien auf dem Schiff viel weniger Kinder an Bord sind, was bedeutet, dass sie vielleicht Einzelstunden mit den Jugendbetreuern bekommen oder dass Altersgruppen für Aktivitäten zusammengelegt werden.

Packen

Für Sommerkreuzfahrten ist das Packen sehr einfach. Packen Sie Shorts, T-Shirts, Sommerkleider und Badeanzüge ein, und Sie brauchen sich nur noch Gedanken über Hüte, Sonnenschutzmittel und etwas Warmes für den Fall zu machen, dass Ihr Kreuzfahrtschiff die Klimaanlage an Bord aufdreht.

Winterkreuzfahrten sind komplizierter. Bei einer Kreuzfahrt durch Europa bei kühlem Wetter sind Mäntel und Schichten, Pullover, Mützen und Handschuhe erforderlich. Die sperrigen Kleidungsstücke nehmen viel Platz in Ihrem Koffer ein und erschweren ein leichtes Packen. Auf einer Kreuzfahrt mit warmem Wetter von einem Hafen mit kaltem Wetter aus (z. B. Kreuzfahrten ab Deutschland in den Wintermonaten) müssen Sie Mützen und Mäntel für die ersten und letzten Tage der Kreuzfahrt sowie Shorts und T-Shirts für die Ankunft auf den Inseln einpacken.

Preise

Kreuzfahrten im Winter können besonders günstig sein. Es besteht die Möglichkeit, saisonale Kreuzfahrten in den Tropen und auf der Südhalbkugel zu wählen, die nur im Winter perfekt sind. Um beispielsweise günstigere Kreuzfahrten zu nutzen, wählen Sie die erste und letzte Kreuzfahrt der Saison.

Wetterprobleme

Für Reisen in die Karibikregionen eignen sich am besten die Monate Dezember bis April. Im Winter sollten Sie jedoch über überdachte Parkplätze nachdenken, wenn Sie in dieser Zeit eine Kreuzfahrt unternehmen und ausreichend Reisezeit einplanen, wenn Sie nicht in der Nähe des Hafens oder Flughafens wohnen

Kreuzfahrten sind nach wie vor zu jeder Jahreszeit eine sehr beliebte Reiseoption für Millionen von Touristen jedes Alters. Außerdem werden sie zu den unterschiedlichsten Destinationen angeboten und können gerade in den Wintermonaten eine tolle Option sein, der Kälte zu entfliehen.