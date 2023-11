Hamas: Geisel-Freilassung nach Erdogans Bemühungen

Gaza – Die Hamas teilte am Samstag mit, dass der türkische Regierungschef Recep Tayyip Erdogan die Freilassung der thailändischen Geiseln aus dem Gazastreifen vermittelt habe.

„Als Reaktion auf die Bemühungen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, hat die Islamische Widerstandsbewegung Hamas die Freilassung der thailändischen Gefangenen im Gazastreifen abgeschlossen“, heißt es in der Erklärung, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Namentlich nicht genannte Quellen in Ankara teilten gegenüber türkischen Medien mit, dass die Geiseln auf Anweisung von Erdogan durch die Bemühungen der Nationalen Nachrichtendienstorganisation (MIT) freigelassen wurden.

Die Hamas hatte am Freitag mindestens 10 thailändische Staatsangehörige freigelassen, vier weitere kamen am Samstag frei.

Anfang letzter Woche sagte Erdogan, dass der Leiter des MIT, İbrahim Kalın, und Außenminister Hakan Fidan mit Katar zusammenarbeiten, um die Freilassung der von der Hamas festgehaltenen Geiseln zu erreichen.

Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem algerischen Präsidenten Abdelmadjid Tebboune sagte der türkische Staatschef:

