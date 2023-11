Teilen

Facebook ist nicht nur eines der ältesten sozialen Netzwerke der Welt, sondern mit insgesamt mehr als 3 Milliarden Nutzern auch mit Abstand das größte. Deswegen ist es bei Unternehmen und Influencern als effizienter Kanal für Werbung und Marketing ausgesprochen beliebt. Wer aber heute erfolgreich sein möchte, muss gute Inhalte liefern und viele Facebook Likes vorweisen können.

➥ Glücklicherweise gibt es mittlerweile zahlreiche seriöse Anbieter, bei denen man sicher und schnell deutsche Facebook Likes kaufen kann. Solche Dienste sind ein ausgesprochen effektives Mittel, um Beiträge auf Social Media nachhaltig zu pushen.

Überblick zu allen Diensten für deutsche Facebook Likes

Beliebte Anbieter überzeugen bereits seit Jahren durch zuverlässigen Service, niedrige Preise und sichere Zahlungsmethoden. Der Kauf von Facebook Likes war dementsprechend noch niemals so einfach wie heute.

Zu den besten Diensten gehören unter anderem:

⭐️ FollowersOn ⭐️ SocialBoss ⭐️ BankSmm ⭐️ SozialTop ⭐️ BestViews ⭐️ FanMarket ⭐️ Igetviral ⭐️ LikesKaufen ⭐️ ShopBuddyrom ⭐️ SocialFans24

Dieser Artikel stellt jeden Anbieter detailliert vor, damit interessierte Käufer von Anfang an alle Vorteile des jeweiligen Dienstes kennen. Am Ende ist dann nur noch eine Entscheidung zu treffen, welches Angebot am besten zu den persönlichen Anforderungen passt.

1. ⭐️ FollowersOn

Wer hochwertige und echte Facebook Likes aus Deutschland kaufen möchte, kommt am Marktführer FollowersOn nicht vorbei. Aufgrund des exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnisses erhalten selbst angehende Influencer mit niedrigen Budgets den maximalen Erfolg. Es gibt keine Abstriche bei der Qualität zu machen und alle Likes kommen von authentischen Accounts.

Das macht es ausgesprochen einfach, Beiträge auf der eigenen Facebook Seite zu pushen, um dadurch mehr Menschen zu erreichen. Zudem bietet FollowersOn alle weiteren Leistungen rund um Social Media Marketing an, Käufer können also problemlos weitere Dienste in Anspruch nehmen. So ist laut einem anderen Artikel FollowersOn auch eine ideale Adresse zum Facebook Follower kaufen.

Zuletzt überzeugt der Anbieter aber vor allem durch einen herausragenden Service und umfassende Garantien. Kunden profitieren bei allen Einkäufen von einem hohen Schutz und sicheren Zahlungsmethoden. Sicherheit steht bei diesem Anbieter an erster Stelle, was die positiven Bewertungen und Erfahrungen zusätzlich unterstreichen.

Vorteile von FollowersOn:

✔️ Deutsche Likes von echten Accounts

✔️ Hohe Qualität und unschlagbar günstige Preise

✔️ Moderne Website mit einfachem Bestellprozess

✔️ Kurze Lieferzeiten für schnellen Erfolg

✔️ Hohe Sicherheit dank Geld-zurück-Garantie

✔️ Professioneller Kundensupport

2. ⭐️ SocialBoss

Eine gute Alternative, um schnell und einfach deutsche Facebook Likes zu kaufen, ist der Anbieter SocialBoss. Dadurch hilft dieser Dienst ebenfalls beim Steigern der Reichweite durch den Facebook Algorithmus. Die gelieferten Likes kommen schnell an und sehen ausgesprochen echt aus. Somit erkennen andere Facebook Nutzer nicht, dass es sich um einen gekauften Dienst handelt.

Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Social Media Dienstleistungen zu kaufen, ob Instagram Follower oder YouTube Abonnenten. Das macht es sehr leicht, die eigene Zielgruppe über alle Plattformen hinweg zu erreichen und von positiven Effekten zu profitieren. Bei Fragen steht jederzeit ein hilfsbereiter Support zur Seite, der innerhalb kürzester Zeit antwortet.

Ein weiterer Pluspunkt ist der übersichtliche Seitenaufbau, der eine Navigation und Bestellung denkbar einfach gestaltet. Mit nur wenigen Klicks liegt das gewünschte Paket bereits im Warenkorb, anschließend müssen Nutzer nur noch die passende Zahlungsmethode auswählen. Das Einkaufserlebnis kann also als durchweg gut und benutzerfreundlich beschrieben werden.

Alle Vorteile von SocialBoss:

✔️ Zahlreiche Dienstleistungen für jede Social Media Plattform



✔️ Niedrige Preise und hochwertige Accounts

✔️ Viele sichere Zahlungsmethoden zur Auswahl

✔️ Schnelle Auslieferung aller Bestellungen

3. ⭐️ BankSmm

Bei BankSmm können Nutzer ebenfalls deutsche Likes kaufen, Facebook belohnt das mit höherer Reichweite und einer besseren Platzierung. Beim Verhältnis zwischen Preis und Leistung bietet dieser Dienst einen guten Kompromiss. Wer nicht unbedingt auf jeden Cent achten muss, bekommt hier also ebenfalls eine gute Leistung geboten.

Die Lieferung erfolgt in der Regel schnell und unkompliziert, selbst wenn viele Likes auf einmal bestellt werden. Dadurch lassen sich Beiträge effizient nach vorne bringen, um mehr Menschen zu erreichen und neue Zielgruppen zu erschließen. Das ist auch einer der Gründe, warum Facebook Likes immer mehr an Bedeutung gewinnen.

Natürlich verfügt BankSmm.com über einen Kundensupport, der Probleme und Fragen jederzeit zügig adressiert. Damit reiht sich dieser Dienst erfolgreich hinter den beiden ersten ein und stellt eine weitere gute Option dar.

Vorteile von BankSmm:

✔️ Hochwertige deutsche Likes zum sicheren Boosten



✔️ Klarer Webseitenaufbau und transparente Produktbeschreibungen

✔️ Hohe Anzahl verschiedener Leistungen für Facebook & Co.

✔️ Facebook Likes kaufen in nur wenigen Minuten

4. ⭐️ SozialTop

Zu den weiteren Top-Anbietern gehört auch SozialTop, obwohl der Dienst noch relativ neu ist. Dank schneller Lieferzeiten und einer modern gestalteten Seite konnte sich der Anbieter bereits einen Namen machen. Wer also für Facebook deutsche Likes kaufen möchte, kann bedenkenlos bei SozialTop zugreifen und von den vielen Vorteilen profitieren.

Es gibt zwar nicht so viele Bezahlmöglichkeiten wie bei anderen Seiten, aber alle wichtigen Zahlungsmethoden werden dennoch angeboten. Das macht es für Käufer relativ einfach, die passende Anzahl an Likes zu bestellen und anschließend zügig zu bezahlen. Die Abwicklung hat sich bislang immer als problemlos erwiesen.

Ein zuverlässiger Kundenservice rundet das positive Gesamtbild von SozialTop ab. Bei Bedarf, Fragen oder Problemen kann jederzeit eine E-Mail geschrieben werden, die der Anbieter normalerweise äußerst schnell beantwortet.

Vorteile von SozialTop:

✔️ Deutsche Facebook Likes vom seriösen Anbieter

✔️ Kleine Bestellungen in wenigen Stunden geliefert

✔️ Anzahl der Likes in verschiedenen Paketen verfügbar

✔️ Transparente Datenschutzbestimmungen auf der Seite

5. ⭐️ BestViews

Ein weiterer Dienst, um Facebook Likes zu kaufen, die deutsch und authentisch sind, findet sich beim Anbieter BestViews. Die Website hinterlässt bereits beim ersten Besuch einen professionellen Eindruck und konzentriert sich auf den deutschsprachigen Raum. Natürlich gibt es auch viele verschiedene Pakete, um mit Likes einen Facebook Beitrag pushen zu können.

Zwar ist die Qualität bei BestViews durchweg hoch, doch das geht mit ebenso hohen Preisen einher. Im direkten Vergleich kosten Facebook Likes deutlich mehr als beim erstgenannten Marktführer. Wer die hohen Kosten jedoch nicht scheut und nicht auf das Budget achten muss, kann einen zuverlässigen und hochwertigen Dienst erhalten.

Zudem ist BestViews einer der wenigen Anbieter, die sogar Zahlungen per PayPal akzeptieren. Für manche Käufer kann das der entscheidende Kaufgrund sein.

Vorteile von BestViews:

✔️ Webseite komplett auf deutsch

✔️ Viele andere Facebook Dienste mit dabei

✔️ PayPal als Zahlungsmethode verfügbar

✔️ Kleinste Mengen an Facebook Likes vorhanden

6. ⭐️ Fanmarket

Der Auftrifft von Fanmarket ist auf den ersten Blick etwas spartanisch aufgebaut. Umfangreiche FAQs und Produktbeschreibungen gibt es bei diesem Anbieter nicht und einige Fragen bleiben offen. Dennoch kann man auch hier zuverlässig deutsche Facebook Likes kaufen, um damit die eigene Seite sowie Beiträge zu pushen.

Bei den Preisen bewegt sich Fanmarket im oberen Mittelfeld und ist rund doppelt so teuer wie die günstigsten Anbieter. Im Gegenzug gibt es dafür aber größere Bestellmengen, so zum Beispiel 500 Facebook Likes auf einen Schlag. Das kann einem Post also schnell zu mehr Reichweite verhelfen, ohne lange auf die ersten Erfolge warten zu müssen.

Ein weiterer Pluspunkt von Fanmarket sind die Zahlungsmethoden: Es werden sogar Überweisungen akzeptiert, was für Menschen ohne Kreditkarte sehr praktisch sein kann.

Vorteile von Fanmarket

Zahlungen per Überweisung möglich

Große Pakete mit vielen Facebook Likes im Angebot

Übersichtlicher Bestellprozess

Viele weitere Dienste für Social Media verfügbar

7. ⭐️ Igetviral

Deutsche Facebook Post Likes kaufen funktioniert auch ganz wunderbar beim nächsten Anbieter Igetviral. Die Seite ist übersichtlich aufgebaut und überzeugt durch eine einfache Navigation. Man findet ausgesprochen schnell die gewünschte Leistung und kann innerhalb weniger Minuten die Bestellung erfolgreich abschicken.

Zwar garantiert der Anbieter 100% Zufriedenheit, doch eine Geld-zurück-Garantie gibt es nicht. Sollte es also bei der Lieferung zu Problemen kommen, sind Käufer im Notfall auf sich alleine gestellt. Normalerweise ist das aber eine absolute Ausnahme und alle bestellten Facebook Likes werden pünktlich geliefert.

Igetviral bewegt sich bei den Preisen im oberen Mittelfeld, kann dafür jedoch bei den Zahlungsmethoden voll und ganz überzeugen. Zahlungen sind mit klassischen Kreditkarten, Überweisungen und elektronischen Bezahldiensten möglich.

Vorteile von Igetviral:

Deutsche Facebook Likes, Follower und Reaktionen erhältlich

Viele sichere Zahlungsmethoden zur Auswahl

Transparente Geschäftsbedingungen

Kleiner Rabatt bei der ersten Bestellung

8. ⭐️ Likeskaufen

Der nächste Anbieter ist bereits seit 10 Jahren eine zuverlässige Adresse, um deutsche Likes für Facebook zu kaufen. Leider sieht man der Seite das Alter ein wenig an, Aufbau und Navigation sind nicht mehr auf dem neuesten Stand. Das kann die Suche nach dem passenden Paket zu Beginn ein wenig erschweren.

Sind die Facebook Likes jedoch erst einmal gefunden, überzeugt Likeskaufen mit einem großen Angebot verschiedener Optionen. Es gibt sogar große Mengen von bis zu 4.200 Likes, was unter allen Anbietern fast schon eine Ausnahme darstellt. Die Lieferzeit ist dabei weiterhin sehr kurz und beläuft sich auf lediglich bis zu 48 Stunden.

Vorsicht bei der Abwicklung: Alle Preise sind zunächst in US-Dollar angegeben und müssen händisch umgestellt werden, um Zusatzgebühren bei der Umrechnung zu vermeiden.

Vorteile von Likeskaufen:

Riesiges Paket mit bis zu 4.200 Likes erhältlich

Schnelle Lieferungen innerhalb von 48 Stunden

Regelmäßige Rabatt-Angebote verfügbar

Support per E-Mail und Telefon

9. ⭐️ ShopBuddyrom

ShopBuddyrom ist ebenfalls schon seit längerer Zeit als erfolgreicher Anbieter aktiv, bei dem man Facebook Likes aus Deutschland kaufen kann. Das funktioniert sicher und schnell, um dem eigenen Profil den nötigen Boost geben zu können. Erfolge lassen sich anschließend in den Seiten-Insights von Facebook nachverfolgen.

Der Anbieter kann prinzipiell mit vielen Vorzügen glänzen, ist jedoch beim Preis und bei den Garantien nicht ganz so stark aufgestellt. Kunden müssen also in diesen Bereichen kleinere Abstriche machen. Die Lieferung erfolgt aber dennoch meistens schnell und zuverlässig, sodass es normalerweise keine Probleme geben sollte.

ShopBuddyrom ist speziell auf den DACH-Raum ausgerichtet und bietet viele Leistungen rund um den deutschsprachigen Markt an. Das kann für manche Kunden ein wichtiger Aspekt bei der Anbieterwahl sein.

Alle Vorteile von ShopBuddyrom:

Kleine Rabatte bei Kreditkartenzahlungen und Überweisungen

Vielzahl an hochwertigen Leistungen für deutschen Markt

Kostenloser Newsletter verfügbar

Umfassende FAQ zu allen Produkten

10. ⭐️ SocialFans24

Zuletzt gibt es mit dem Anbieter SocialFans24 noch eine weitere solide Adresse für hochwertige Facebook Likes aus Deutschland. Die Seite überzeugt mit einem klaren Design und einer übersichtlichen Bedienung. Alle Leistungen für Social Media finden sich unter dem Reiter Social Store. Zudem gibt es noch umfassende SEO- und Design-Dienste aller Art.

Facebook Likes sind etwas teurer als bei den günstigsten Anbietern, sind aber von ebenso hoher Qualität. Die Lieferung erfolgt schnell und zuverlässig. Auf umfassende Garantien muss man hingegen verzichten – andere Seiten können da etwas mehr bieten. Sonst gibt es aber nicht wirklich etwas an SocialFans24 auszusetzen.

Beim Kundensupport kann der Anbieter wieder voll und ganz überzeugen: Dieser ist per E-Mail, Telefon und Skype und WhatsApp zu erreichen. Damit steht für jeden Kunden ein passender Kanal bereit.

Vorteile von SocialFans24:

Von Facebook Likes hin zu Webdesign alles im Angebot

Support über viele verschiedene Kanäle erreichbar

Alle Inhalte auf deutsch mit vielen FAQs

Gute Auswahl an sicheren Zahlungsmethoden

Fazit: Es gibt viele gute Anbieter für effektives Facebook Marketing

Aufgrund der großen Konkurrenz ist professionelles Marketing heutzutage wichtiger denn je. Erst dann werden Beiträge überhaupt erst gesehen, anstatt in der Masse unterzugehen. Wer seine Reichweite auf schnelle und sichere Weise erhöhen möchte, sollte bei einem seriösen Dienst deutsche Facebook Likes kaufen. Diese helfen schon ab dem ersten Tag dabei, Beiträge auf Facebook ganz nach vorne zu bringen.