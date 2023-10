Groß war die Freude, als bekannt wurde, dass der britische Regisseur auch für seinen neuesten Film, The Covenant, wieder in die Türkei zurückkehrte.

Guy Ritchie gilt als Meister seines Fachs. Auf seine ganz eigene Art erzählt der Regisseur die wildesten Geschichten. Aufgrund bestimmter Einstellungen und Easter-Eggs haben seine Filme einen ganz besonderen Wiedererkennungswert.

Ob Gangster- oder Agententhriller – bei Guy Ritchie geht es immer heiß her. Umso größer war natürlich die Freude, als bekanntwurde, dass der britische Regisseur auch für seinen neuesten Film, The Covenant, wieder in die Türkei zurückkehrte. Bereits für Operation Fortune wurden hier einige Szenen abgedreht. Wir stellen unsere Guy-Ritchie-Lieblingsfilme vor.

Bude, Dame, König, Gras

Mit Bube, Dame, König, Gras, im Original Lock, Stock and Two Smoking Barrels, gab Guy Ritchie 1998 sein Debüt auf der großen Leinwand. Der Regisseur wurde für seine innovative Erzählweise sowie den schrulligen Humor gelobt und als britische Antwort auf Quentin Tarantino gefeiert. Hätte der Protagonist damals schon die Wahl aus den neuen Online Casinos gehabt, wäre ihm im Film sicher eine Menge Ärger erspart geblieben.

Allerdings hätten wir dann nicht eine einzigartige Geschichte mit zahlreichen, unglaublichen Wendungen zu Gesicht bekommen. Im Wesentlichen geht es darum, dass eine Gruppe von Freunden innerhalb weniger Tage eine halbe Million Pfund besorgen muss. Dabei kreuzen sich einige Handlungsstränge auf wahnwitzige Weise. Bude, Dame, König, Gras ist ein großartiges Film-Debüt und bereits ein moderner Klassiker des Gangsterfilms!

Snatch – Schweine und Diamanten

Nach dem Erfolg von Bude, Dame, König, Gras standen Guy Ritchie die Türen offen. Die Produktionsfirmen rissen sich um den neuen Regie-Shooting-Star. Und mit höherem Budget konnten auch größere Namen verpflichtet werden. Während er in Bude, Dame, König, Gras noch überwiegend britische oder eher unbekannte Schauspieler setzte, waren im Nachfolger, Snatch, große Namen wie Brad Pitt oder Benicio del Toro dabei.

Vor allem die Rolle von Brad Pitt als launischer Bareknuckle-Fighter hat bei vielen Fans Kultstatus erreicht. In seiner Erzählstruktur ähnelt der Film seinem Vorgänger, doch auch hier bietet Ritchie wieder ein breites Panoptikum der skurrilsten Charakteren und Handlungssträngen, das man so noch nicht gesehen hat. Nicht nur bei Guy-Ritchie-Fans hat Snatch – Schweine und Diamanten Kultstatus erreicht.

Sherlock Holmes

Im Jahr 2009 versuchte sich dann auch Guy Ritchie auch an einer Adaption von Sherlock Holmes. Natürlich bringt der Regisseur auch hier seinen typischen Stil mit ein. Dies hat aber nicht allen Sherlock-Fans gefallen. Bei den Kritikern überzeugte die Adaption des klassischen Stoffes trotzdem. Vor allem Robert Downey Jr. als Sherlock sowie Jude Law als Dr. Watson wurden immer wieder lobend erwähnt.

Auch an der Kinokasse kam der etwas action-reichere Sherlock ziemlich gut an, sodass zwei Jahre später mit Sherlock Holmes: Spiel im Schatten eine Fortsetzung auf der Leinwand erschien. Ob Guy Ritchie noch einmal eine Geschichte des bekanntesten Detektivs der Welt verfilmen wird, ließ der Regisseur zunächst offen, allerdings verdichten sich mittlerweile die Anzeichen, dass bald ein dritter Teil gedreht werden könnte.

The Gentlemen

Nach eher Ritchie-untypischen Filmen wie dem Fantasyfilm King Arthur: Legend of Sword oder der Aladdin-Realverfilmung, kehrte der Regisseur mit The Gentlemen zu seinen filmischen „Wurzeln“ zurück. Echte Fans konnten sich bei dem Film von 2019 wieder einmal über einen waschechten Gangsterfilm im Stile von Bube, Dame, König, Gras oder Snatch freuen. Wieder einmal geht es um verschiedene Machenschaften in der Londoner Unterwelt. Da der Regisseur selbst mittlerweile Kultstatus erreicht hat, standen die großen Namen der Schauspielwelt Schlange.

Ob Matthew McConaughey, Hugh Grant oder Colin Farrell – The Gentlemen wirkt fast schon wie ein Ensemblefilm. Aber natürlich sind es nicht nur die Schauspieler, die den Film zu etwas ganz Besonderem machen, sondern die einzigartige Erzählweise des Regisseurs. The Gentlemen ist mittlerweile auch bei den Amazon Prime zu sehen.

Operation Fortune

Mit Operation Fortune hat sich Guy Ritchie Anfang des Jahres zurückgemeldet. Dieses Mal beschäftigt er sich mit dem Sujet des Agentenfilms. Natürlich ist auch Jason Statham wieder mit dabei. Hier übernimmt der Brite die Rolle des Mi6-Spions Orson Fortune, der den Hollywoodstar Danny Francesco, gespielt von Josh Hartnett, für eine geheime Mission anwerben muss. Wie es sich für einen echten Guy-Ritchie-Film gehört, ist auch hier wieder eine Menge Humor mit im Spiel. Für Operation Fortune drehte der Regisseur auch erstmals in der Türkei. Große Teile des Films wurden in Antalya produziert.

Guy Ritchie ist es wie kaum einem anderen Regisseur gelungen, seinen ganz eigenen, unverkennbaren Stil zu entwickeln. Das liegt nicht nur an seiner Bildsprache, sondern auch am Cast. So setzt er häufig auf dieselben Schauspieler. Namen wie Vinnie Jones, Jason Statham oder Hugh Grant tauchen immer wieder in der Besetzungsliste auf. Auch deshalb liegt der Vergleich zu Quentin Tarantino auf der Hand. Dabei muss ebenfalls hervorgehoben werden, dass Guy Ritchie einen Großteil seiner Filme ebenfalls selbst geschrieben und produziert hat. Wir freuen uns schon auf den nächsten Film.