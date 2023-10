Teilen

Istanbul – Türkische Juden haben den tödlichen Raketenangriff der israelischen Armee auf ein palästinensisches Krankenhaus, das Al-Ahli-Arab-Krankenhaus, scharf verurteilt.

„Wir lehnen und verurteilen die gezielte Ermordung unschuldiger Zivilisten unter allen Umständen ab, wo auch immer sie stattfinden – insbesondere in Krankenhäusern, Schulen, Pflegeheimen usw., so die türkisch-jüdische Gemeinde in einer Stellungnahme auf X.

„In diesem Zusammenhang unterstützten wir die Bemühungen unseres Staates, der Republik Türkei, dringend Frieden zu gewährleisten, und wir wünschen, dass alle Menschen so schnell wie möglich zu einem dauerhaften Frieden gebracht werden!

Eine gewaltige Explosion erschütterte am Dienstag ein christliches Krankenhaus in Gaza-Stadt, in dem sich viele Verwundete und andere Palästinenser auf der Suche nach Schutz befanden, und tötete Hunderte von Menschen, wie das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium mitteilte. Die Hamas machte einen israelischen Luftangriff dafür verantwortlich. Mindestens 500 Menschen wurden nach Angaben des Ministeriums getötet.

Nach israelischen Darstellung geht die Explosion „klar auf das Konto militanter Palästinenser“. Israels Militär veröffentlichte Aufnahmen, die beweisen sollen, dass eine fehlgeleitete Rakete der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad für den Einschlag verantwortlich ist.

Der palästinensische Botschafter bei der UNO sagt, Israel werde immer wieder leugnen, dass es hinter dem Angriff steckt.

„Israel wird seine Verantwortung für das Massaker leugnen … so wie es das mit [der Al Jazeera-Journalistin] Schirin Abu Akle getan hat. Es wird die Palästinenser für ihren eigenen Tod verantwortlich machen“, sagte Riyad Mansour vor dem UN-Sicherheitsrat.

