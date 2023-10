Welt-Thrombose-Tag Thrombose: Mehr als 40.000 Tote pro Jahr in Deutschland

Thrombose: Mehr als 40.000 Tote pro Jahr in Deutschland

Am 13. Oktober ist Welt-Thrombose-Tag. Allein in Deutschland sterben immer noch mehr als 40.000 Menschen jedes Jahr an den Folgen einer Lungenembolie - das sind mehr Menschen als durch Verkehrsunfälle, Aids, Prostata- und Brustkrebs zusammen.