Für viele Menschen ist die eigene Wohnung höchstens ein Übernachtungsplatz. Trotzdem möchten sie mit ihren Familienangehörigen und Freunden in Kontakt bleiben.

Teilen

Für viele Menschen ist die eigene Wohnung höchstens ein Übernachtungsplatz. Trotzdem möchten sie mit ihren Familienangehörigen und Freunden in Kontakt bleiben. Mit dem Neuesten auf einer privaten Homepage ist das problemlos möglich.

Kontakt auch für Vielreisende mental wichtig

Bei aller Geschäftigkeit gehört Kontakt zu einem vertrauten Umfeld zu den Grundbedürfnissen der meisten Menschen. Durch Beruf oder ein bewegtes Privatleben lässt sich dieser allerdings oft nur sporadisch aufrechterhalten. Gegen die Entfremdung hilft es, von sich selbst regelmäßig zu berichten. Umgekehrt tut es gut, von anderen nach Banalitäten wie dem eigenen Befinden, dem Wetter oder ähnlichem gefragt zu werden. Je öfter und weiter Menschen von ihrem Umfeld weg sind, desto stärker sollte für das mentale Wohlbefinden ein Draht zwischen diesen Lebenswelten gespannt werden.

Über die eigenen Aktivitäten ausgewählte Besucher im Internet informieren

Eine eigene private Homepage ist die einfachste Lösung des Kontaktproblems. Sie lässt sich mit eigener technischer Kenntnis oder vorgefertigten Homepage-Baukästen schnell erstellen. Wegen der privaten Natur muss sie nicht komplex sein. Ein paar Seiten mit unterschiedlichen Themen erfüllen bereits den Wunsch nach Information. Durch die Vergabe von Passwörtern sind Familie und Freunde eingeladen, die Seite zu besuchen. Statt öffentlich auf Social Media erfahren sie so mehr oder weniger regelmäßig von den Aktivitäten der Homepagebetreiber.

Vorteil eigener Homepage: Aktualität für das soziale Umfeld

Anders als bei einer gewerblichen Homepage findet privat ein sehr persönlicher Gedankenaustausch statt. Das soziale Umfeld kann auf die News reagieren, ohne die öffentliche Anteilnahme durch Sichtbarkeit bei Suchmaschinen akzeptieren zu müssen. Wie in einem privaten Haus öffnet sich die Tür nur über das Passwort. Dahinter warten die Themen der Homepagebetreiber. Strategisch lässt sich die private Homepage sogar als Karrierekick mit aussagekräftigem Bewerberprofil einrichten.

Zu Hause, aber die anderen nie da?

In vielen Familien zerstreuen sich einzelne Angehörige spätestens nach Schulabschluss in alle Winde. Für die Zurückgebliebenen beginnen bange Zeiten, wenn sie nicht regelmäßig telefonieren oder sich treffen können. Mit der privaten Homepage kann ein Platz geschaffen werden, den alle von überall für virtuelle Treffen nutzen können. Grenzen nach Ländern und Kontinenten spielen dabei keine Rolle. Ankündigungen einer Hochzeit oder Geburt, eines Umzugs oder neuen Jobs erreichen so mit nur einem Eintrag alle, die es etwas angehen soll. Das Wissen um den zentralen Kontakt empfinden viele private Homepagebetreiber als beruhigend.

Private Homepage als kreative Freizeitbeschäftigung

Internetneulinge finden oft schnell Gefallen an der technisch einfachen Bedienung einer privaten Homepage. Tägliche Einträge, Änderungen und Erweiterungen sind für sie ein neues Hobby. Andere Freizeitbeschäftigungen finden hier Anerkennung, zum Beispiel mit einem Menüpunkt »Meine Fitnesschronik« oder einem Unterpunkt »Neues aus meiner Hobbywerkstatt«. So beweisen virtuelle Gestaltungsmöglichkeiten, dass sie individuelle Kreativität nicht abstumpfen lassen, sondern sie sogar beflügeln. Die Kommentare von Familie und Freunden motivieren zu neuen Ideen und Ideenaustausch.

Fazit:

Mehr Kontakt lässt sich mit weit entfernt wohnenden Angehörigen oder bei eigener häufiger Anwesenheit gut mit dem Aufbau einer eigenen privaten Homepage halten. Die Themen sind statt öffentlich nur einem ausgewählten Personenkreis zugänglich. Aus dem Wunsch nach mehr Kontakt wird oft ein inspirierender Zeitvertreib, an dem sich auch der soziale Freundeskreis erfreuen und beteiligen kann.