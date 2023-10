„Rocky“-Star Burt Young, „Paulie“, ist tot

Teilen

Los Angeles – Burt Young, der in sechs „Rocky“-Filmen mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle Paulie spielte und für seine Darstellung im Originalfilm von 1976 eine Oscar-Nominierung als Nebendarsteller erhielt, ist gestorben. Das bestätigte seine Tochter Anne Morea Steingieser gegenüber der New York Times.

Er sei bereits am 8. Oktober in Los Angeles verstorben, erklärte Steingieser. Er wurde 83 Jahre alt. Der Schauspieler wurde bekannt als Rocky Balboas (gespielt von Sylvester Stallone) Freund und Schwager Paulie Pennino.

Stallone schrieb auf Instagram:

„Du warst ein unglaublicher Mann und Künstler, ich und die Welt werden dich sehr vermissen“

Young wurde in Queens, New York, als Sohn italienischer Eltern geboren. In einem Artikel aus dem Jahr 1978 schrieb das People Magazine, dass Young über viele Details seiner Vergangenheit, einschließlich des ursprünglichen Nachnamens seiner Familie, ein Geheimnis machte. Mit 15 Jahren brach er die Schule ab, um den Marines beizutreten, wo er von 1957-59 diente. Er wurde von Lee Strasberg am Actors Studio ausgebildet.

Der Schauspieler gab 1969 sein Debüt als Barkeeper in einer Folge von „The Doctors“. Im Jahr darauf gab er sein Leinwanddebüt (als John Harris) in dem Horrorfilm „Carnival of Blood“. Er hatte eine kleine Rolle als Ganove in Ivan Passers „Born to Win“ (1971) mit George Segal und Paula Prentiss in den Hauptrollen und einem jungen Robert De Niro. Außerdem spielte er in der Kriminalkomödie „The Gang That Couldn’t Shoot Straight“ mit Jerry Orbach in der Hauptrolle und erneut mit De Niro in einer Nebenrolle sowie in dem viel beachteten Kriminaldrama „Across 110th Street“ (1972).