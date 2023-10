Online-Casinos ohne Handynummern: Wie funktionieren sie

Wer im Internet sein Glück auf die Probe stellen will, der möchte mitunter so anonym wie möglich bleiben. Eine Möglichkeit, um anonym bleiben zu können? Man entscheidet sich für ein Online Casino ohne Handynummer.

Wer im Internet sein Glück auf die Probe stellen will, der möchte mitunter so anonym wie möglich bleiben. Eine Möglichkeit, um anonym bleiben zu können? Man entscheidet sich für ein Online Casino ohne Handynummer. Das heißt, die Telefonnummer wird nicht angegeben und kann in weiterer Folge auch nicht zweckentfremdet werden. Denn immer wieder gibt es Werbung auf dem Smartphone, bei der man sich fragt, woher kennen die meine Nummer?

Doch worauf ist zu achten, wenn man gezielt nach einem Online Casino sucht, das nicht die Handynummer des Kunden verlangt?

Handelt es sich um legale und seriöse Plattformen?

Gibt es Casinos ohne Handynummer? Ja. Auch wenn sich diese Art des Online Casinos nicht in der Mehrheit befindet, so gibt es doch eine breite Vielfalt an Plattformen, die keine Handynummer benötigen. In der Regel sind es international orientierte Anbieter, die versuchen, ihren Kunden bestimmte Freiheiten zu schenken.

Hat das Online Casino eine Lizenz, so muss man sich keine Gedanken darüber machen, ob es sich um einen unseriösen oder gar betrügerischen Anbieter handelt. Fehlt die Lizenz, ist das aber nicht automatisch der Hinweis schlechthin, dass hier Betrüger am Werk sind. Wichtig ist, sich mit Blick auf die Test- und Erfahrungsberichte selbst ein Bild darüber zu machen, ob das Online Casino seriös und empfehlenswert ist. Denn Seriosität bedeutet nicht, dass das Online Casino auch kundenfreundlich agiert.

Ein Online Casino ohne Handynummer mit deutscher Lizenz gibt es nicht. Das aus dem Grund, weil bei deutscher Lizenz verschiedene Auflagen zu erfüllen sind – das beginnt bei einer strengen Verifizierung und endet bei der Einschränkung, dass der maximale Einsatz nur 1 Euro betragen darf. Schlussendlich spricht das genau gegen die Philosophie, die Betreiber haben, wenn sie ein Online Casino ohne Handynummer anbieten.

Ist ein Online Casino ohne Handynummer sicher?

Im Regelfall sind Online Casinos heute SSL verschlüsselt. Das heißt, der Spieler muss keine Angst davor haben, dass seine Daten abgefangen und missbräuchlich verwendet werden.

Es gibt heutzutage kaum noch Online Casinos, die sicherheitstechnische Mängel aufweisen. Finden sich jedoch in den Test- und Erfahrungsberichten Hinweise, dass es mitunter nicht ganz klar ist, welche sicherheitstechnischen Technologie zum Einsatz kommen, sollte man eventuell die Finger von dem Anbieter lassen.

Das sind die Vor- und Nachteile

Die Eingabe der Handynummer ist entweder Teil der Registrierung oder wird spätestens im Zuge der Verifizierung verlangt. Aufgrund der Tatsache, dass es beim Online Casino ohne Handynummer keine derart strenge Verifizierung gibt, darf sich der Kunde über eine geringe Zeitersparnis freuen. Zudem hat der Spieler den Vorteil, dass seine Telefonnummer später nicht missbräuchlich verwendet werden wird. Das heißt, der Spieler genießt eine größere Anonymität und behält zudem die Kontrolle über seine Telefonnummer.

Zu beachten ist, dass viele Online Casinos ohne Handynummer auf Malta oder Curacao lizenziert sind. Das heißt, es handelt sich um seriöse Anbieter, denen das Vertrauen geschenkt werden darf. Jedoch befinden sich Online Casinos ohne Handynummer in der Minderheit, sodass explizit nach Anbietern gesucht werden muss. Zudem gibt es keine Einzahlung via SMS.

Worauf sonst noch zu achten ist

Wer plant, in einem Online Casino ohne Handynummer das Glück auf die Probe zu stellen, sollte sich auch mit dem Spieleangebot sowie dem Kundendienst und auch den Zahlungsoptionen auseinandersetzen.

Welche Spiele finden sich in einem Online Casino ohne Handynummer? In der Regel gibt es klassische Tischspiele und Slots. Einige bieten auch Live Casino an. Das heißt, es gibt das Spiel direkt gegen den Dealer. Ist man auf der Suche nach bestimmten Slots oder Varianten diverser Spiele, sollte man zuvor einen Blick auf das Spieleangebot werfen, um keine böse Überraschung zu erleben.

Gibt es einen umfangreichen FAQ Bereich, einen Live Chat oder ist unter anderem auch die Kontaktaufnahme über soziale Netzwerke möglich? Die Kontaktaufnahme mit den Mitarbeitern sollte nicht völlig ignoriert werden, weil man im Falle von Schwierigkeiten schnelle Hilfe wünscht.

Zudem ist es auch ratsam, auf die möglichen Zahlungsoptionen zu blicken, wobei es auch hier darum geht, ob Gebühren für die Ein- oder Auszahlung anfallen.