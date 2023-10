Teilen

Die arabische Filmindustrie, in der viele verschiedene Nationen vertreten sind, ist ein breites Spektrum an unterschiedlichen Werteauffassungen. Hunderte von Filmfirmen wetteifern darum, ihre Arbeit in den großen Kinos diese Welt zu präsentieren, aber nur wenige Auserwählte schaffen es tatsächlich, dieses hochgesteckte Ziel zu erreichen.

Die Oscar-Verleihung in Hollywood bietet jedes Jahr eine riesige Bühne für die Besten der Besten in der Filmindustrie, und dort wird wettgeeifert, wer internationale Anerkennung erhält. Bei der bevorstehenden Veranstaltung im Winter 2024 könnten zwei Beiträge aus dem Nahen Osten vertreten sein.

Der Jemen hat das neueste Werk des Regisseurs Amr Gamal, „The Burdened“, offiziell in der Kategorie „Internationale Spielfilme“ für den Oscar vorgeschlagen. Aber auch Tunesien ist mit Kaouther Ben Hanias „Four Daughters“ ins Rennen um die begehrte Trophäe gegangen.

Beide Filme befinden sich daher auf der Shortlist für mögliche Auslands-Oscar-Nominierungen. Wenn es diese großartigen Produktionen des arabischen Kinos in die engere Auswahl schaffen, haben sie eine reelle Chance, bei den prestigeträchtigen Oscar-Verleihungen im Jahr 2024 dabei zu sein.

Aber worum geht es in diesen Filmen und haben diese Streifen tatsächlich eine Chance, die berühmte Auszeichnung der „Academy of Motion Pictures Arts and Sciences“ zu ergattern?

The Burdened

Für Regisseur Amr Gamal ist „The Burdened“ bereits sein zweiter Anlauf bei den Oscars. Im Jahr 2018 vertrat seine romantische Komödie „10 Tage vor der Hochzeit“ den Jemen in derselben Kategorie.

„The Burdened“ hatte sein großes Debüt bei den diesjährigen Berliner Filmfestspielen und erhielt dort zwei wichtige Auszeichnungen, darunter den „Amnesty International Award“ und den „Panorama Audience Award“.

Der Film spielt in Aden, die viertgrößte Stadt des Jemens und erzählt die wahre Geschichte eines jungen Paares, Ahmed und Isra’a. Als Isra’a erfährt, dass sie schwanger ist, steht das Paar vor einem großen Dilemma. Sie möchten das Kind abtreiben, aber in einer Gesellschaft, in der so harmlose Dinge wie das Ansehen einer gewagten Filmszene oder das Spielen eines kostenlosen Online-Casinospiels verpönt sind, riskieren sie drastische Konsequenzen, sollte jemand diese Tatsache herausfinden und in die Öffentlichkeit damit gehen.

Ihre verzweifelte Suche nach medizinischer Hilfe führt zu zahlreichen Absagen von Ärzten, was durch Isra’as Anämie noch verstärkt wird. In weiterer Folge versucht Ahmed bei Isra’as engen Freund, Dr. Muna, Hilfe zu bekommen, aber Muna zögert, hin- und hergerissen zwischen ihren persönlichen Überzeugungen und Isra’as gegenwärtigen Lage.

Da er sich in einer scheinbaren Sackgasse befindet, wagt Ahmed einen riskanten Schritt und beauftragt eine traditionelle Hebamme, die Abtreibung zu Hause durchzuführen, doch Dr. Muna greift gerade noch rechtzeitig ein. Schließlich willigt Dr. Muna unter großem Druck ein, die Operation durchzuführen, doch die Nachwirkungen hinterlassen bei Isra’a ein schlechtes Gewissen.

Gamal erzählt die Geschichte so, dass sie bei den Zuschauern einen bleibenden Eindruck hinterlässt, und dieser Umstand erklärt, warum dieser Streifen sich im Rennen um den Oscar 2023 befindet.

Four Daughters

Four Daughters präsentiert eine Mischung aus Fakten und Fiktion und schafft so eine einzigartige Erzählung, die sich mit dem Herzschmerz von Olfa Hamrouni befasst, einer Mutter aus der Stadt Sousse in Tunesien. Ihre Geschichte machte Schlagzeilen, als zwei ihrer Töchter, Rahma und Ghofrane, ihre Familie verlassen, um sich dem Islamischen Staat in Syrien anzuschließen.

Regisseurin Kaouther Ben Hania schafft es, durch ihre Erzählung echte emotionale Wärme und menschliches Einfühlungsvermögen zu vermitteln. Der Film entfaltet sich in Nachstellungen, in denen auch auf die beiden zu Hause gebliebenen Schwestern Eya und Tayssir eingegangen wird, die von den beiden Protagonistinnen elbest verkörpert werden. Die beiden Schauspieler Ichraq Matar und Nour Karoui spielen die beiden vermissten Töchter, von denen die Familie schon seit längerer Zeit nichts gehört hat.

Die Mischung aus professionellen Schauspielerinnen und realen Personen, die gemeinsam interviewt werden, verleiht dem Geschichtenerzählen eine faszinierende Ebene. In Verlauf dieses Films bietet Olfas Einblick in ihre Gefühle und Handlungen. Die Darstellung von Olfas distanziertem und zum Missbrauch neigenden Vater, gespielt durch den Schauspieler Majd Mastoura, ist eine weitere eindrucksvolle Darstellung in diesem arabischen Meisterwerk.

Die wahre Stärke dieses Films liegt jedoch in der Präsenz der Frauen auf der Leinwand. Die echten Emotionen und Verbindungen, die entstehen, wenn die echten Schwestern ihre Gegenstücke auf der Leinwand treffen, sind unglaublich einprägsam.

Letztendlich ist „Vier Töchter“ eine fesselnde Reise in den Kummer und die Sorgen einer Mutter und bietet Einblicke in die Komplexität der Familiendynamiken, die von Tragödien und Radikalisierung geprägt wird, und ist für jeden, der sich für diese einzigartige Geschichte interessiert, die Zeit wert, um diesen Film gesehen zu haben.

Bestehen tatsächlich Gewinnchancen?

Das Rennen um Oscar-Gold ist immer spannend, da die besten Filmtalenten, die die Welt zu bieten hat, vertreten sind.

Die Teilnehmer an der Preisverleihung aus dem Nahen Osten gehören zu den stärksten, die die Region jemals hervorgebracht hat. Sowohl „The Burdened“ als auch „Four Daughters“ bringen einzigartige Erzählungen auf die Leinwand, was sie in den erweiterten Favoritenkreis bringt.

Die Chancen, dass einer der beiden gewinnt, bestehen, sind jedoch als eher gering einzuschätzen. In der Kategorie „Ausländischer Film“ gibt es mehrere Top-Filme, die es zu bewundern gilt, vor allem „Zone of Interest“ aus Großbritannien und „The Taste of Things“ aus Frankreich, aber auch Deutschland schickt seine Vertreter ins Rennen. Diese werden von den Fachleuten als die wirklichen Favoriten in dieser Kategorie bezeichnet, und bald werden wir sehen, wer wirklich die Nase vorne haben wird.