Feierlichkeiten zu 100 Jahre Republik Türkei

Ankara/Berlin – Anlässlich des 100. Jahrestags der Gründung Türkischen Republik, fanden heute sowohl in der Türkei als auch im Ausland zahlreiche Veranstaltungen statt.

In einer Mitteilung des Präsidiums für Kommunikation heißt es: „Der 100. Jahrestag unserer Republik wird im In- sowie Ausland mit zahlreichen Veranstaltungen gefeiert. Das Präsidium für Kommunikation bringt die Bürgerinnen und Bürger mit speziellen Veranstaltungen zum 100. Jahrestag der Republik im ganzen Land, insbesondere in Istanbul, Ankara und Izmir, zusammen. In diesem Rahmen wurden digitale Ausstellungen und dreidimensionalen Shows in Istanbul organisiert, Großbildschirme auf dem Taksim-Platz, in Bakırköy und am Hafen von Kadıköy aufgestellt.

Die ʻRecep Tayyip Erdoğan Sonderausstellungʼ, der Ausstellungsbereich ʻJahrhundert von Türkiye von der Vergangenheit bis zur Gegenwartʼ und die Installation ʻJahrhundert von Türkiyeʼ können noch bis zum 8. November besichtigt werden, während der ʻJahrhundert von Türkiye Monolithʼ und der ʻSchwimmende Pier zum 100-jährigen Jubiläum am Bosporusʼ noch bis zum 1. November zu sehen sind.“

Informationen zu den Veranstaltungen unter https://www.yuzuncuyil.gov.tr

Sonderveranstaltungen zu den 100-Jahr-Feierlichkeiten der Republikgründung finden auch in den diplomatischen Vertretungen der Türkei im Ausland statt. Jubiläumsfeiern werden sowohl in den 14 Generalkonsulaten als auch in der türkischen Botschaft in Berlin organisiert. In der deutschen Hauptstadt gibt das Staatliche Symphonieorchester von Istanbul ein Konzert. Ferner öffnet eine Ausstellung ihre Pforten für Besucher.

Kalender der Veranstaltungen

Kemal Bölge

