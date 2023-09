Teilen

Tokio – Die Erfolgssträhne der türkischen Volleyballerinnen reißt nicht ab. Nach dem Gewinn der diesjährigen Europameisterschaft haben die Türkinnen auch bei der Qualifikationrunde zu den Olympischen Spielen im kommenden Jahr in Paris einen erfolgreichen Start hingelegt.

In ihrem fünften Spiel der Qualifikation bezwangen sie am Freitag Vizeweltmeister Brasilien mit 3:0 (25-21, 27-25, 25-19).

In den Spielen zuvor besiegten sie zudem Puerto Rico (3:0), Bulgarien (3:0), Peru (3:1) und Argentinien ebenfalls mit 3:1. Somit sind die „Sultane der Netze“ seit insgesamt 20 Spielen unbesiegt. In ihrem sechsten Spiel treffen sie in am Sonntag in Tokio auf den Gruppenersten und Gastgeber Japan.

🚨 BU RALLİ YILLARCA UNUTULMAZ! 🚨 🇹🇷 Filenin Sultanları maçın, turnuvanın ve belki de yılın en en güzel sayılarından birini aldı. pic.twitter.com/FSjivn8K5y — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 22, 2023