Volleyball-Olympia-Qualifikation: Türkei besiegt Puerto Rico

Teilen

Tokio – Die Erfolgsserie der türkischen Volleyballerinnen geht weiter.

Nach dem Sieg der diesjährigen Europameisterschaft haben die Türkinnen auch bei der Qualifikationsrunde zu den Olympischen Spielen im nächsten Jahr in Paris einen guten Start hingelegt. In ihrem ersten Match bezwangen die „Sultane der Netze“ Puerto Rico mit 3:0 (25-19, 25-16, 25-14).

Zweites Spiel am Sonntag

Am Sonntag treffen die Türkinnen in ihrem zweiten Qualifikationsspiel gegen Bulgaroen an.

Deutschland siegt gegen Thailand

Auch die deutschen Volleyballerinnen sind mit einem Sieg in das Olympia-Qualifikationsturnier in Polen gestartet. In der Gruppe C schlug das Team von Bundestrainer Vital Heynen Thailand in Lodz mit 3:0 (25:22, 25:22, 25:20). Camilla Weitzel war mit 13 Punkten erfolgreichste deutsche Angreiferin. Am morgigen Sonntag trifft das deutsche Team auf Kolumbien.



Volleyball-Qualifikationsturnier

Das Volleyball-Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Paris findet vom 16. bis 24. September in China, Japan und Polen statt.

Die 24 besten Volleyball-Nationen der Welt treten beim FIVB Road to Paris Olympic Volleyball Qualifier an.

Die Städte Ningbo (Volksrepublik China), Tokio (Japan) und Lodz (Polen) sind Gastgeber des Qualifikationswettbewerbs.

Die Mannschaften werden in drei Achtergruppen eingeteilt, wobei die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris erhalten.

Weltmeister Serbien reist in Pool A nach China, Olympia-Silbermedaillengewinner Brasilien und der amtierende Europameister Türkei spielen in Pool B in Japan, und Olympiasieger USA trifft in Pool C auf den Europameister von 2021, Italien. Die beiden besten Mannschaften erhalten am Ende der Gruppenphase eine Quote für Paris 2024.

Die Nationen in Pool A spielen in Nigbo, China. Tokio

Gruppe A: Serbien, Mexiko, Domenikaniche Republik, Tschechien, Niederlande, Kanada, China, Ukraine

Japan ist Gastgeber für die Spiele von Pool B

Gruppe B: Belgien, Bulgarien, Türkei, Puerto Rico, Brasilien, Argentinien, Japan, Peru

Die Mannschaften des Pools C treten in Polen gegeneinander an

Gruppe C: USA, Kolumbien, Deutschland, Thailand, Polen, Slowenien, Italien, Korea,

In der Gruppe A gilt Serbien als einer der Favoriten auf einen Platz für Paris 2024. Aus familiären Gründen müssen sie ohne Bojana Drča antreten, die beim Gewinn der Weltmeisterschaft 2022 in der Startformation stand. Kapitänin Maja Ognjenović hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und wird höchstwahrscheinlich erst später zum Team stoßen.

Serbien bleibt jedoch ein starkes Team mit Tijana Bošković im Kader. Die Mannschaft von Giovanni Guidetti hat das EM-Finale gegen die Türkei verloren und wird darauf brennen, wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren.

Die Volksrepublik China dürfte die größte Herausforderung für Serbien sein. Deren Star Zhu Ting kämpft seit Tokio 2020 (2021) mit einer Handgelenksverletzung und wird ihren Teamkolleginnen nicht helfen können.

Spielerinnen wie Li Yingying, Gong Xiangyu und Yuan Xinyue haben das Team in Abwesenheit von Zhu angeführt. Bei der Volleyball Nations League (VNL) 2023 erreichten sie das Finale und besiegten dabei Brasilien und Polen, bevor sie schließlich gegen die Türkei verloren.

Die Dominikanische Republik ist ein heißer Anwärter auf eines der Pariser Kontingente in Pool A, da sie gerade Olympiasieger USA besiegt und zum dritten Mal in Folge NORCECA-Gold geholt hat.

In der Gruppe B gilt die Türkei als einer der Favoriten. Melissa Vargas, die VNL-MVP von 2023, wird die Türken neben Ebrar Karakurt, Eda Erdem, Zehra Gunes und Hande Baladin anführen.