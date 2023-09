Retter aus der Türkei und Europa eilten am Donnerstag zu einer Höhle in der Türkei und starteten eine Rettungsaktion zur Bergung eines amerikanischen Forschers

Ankara – Retter aus der Türkei und Europa eilten am Donnerstag zu einer Höhle in der Türkei und starteten eine Rettungsaktion zur Bergung eines amerikanischen Forschers, der rund 1.000 Meter unter der Oberfläche plötzlich Magen-Darm-Blutungen bekam und nun nicht mehr in der Lage ist, aus eigener Kraft die Höhle zu verlassen.

Der erfahrene Höhlenforscher Mark Dickey, 40, dankte in einer Videobotschaft aus der Höhle der türkischen Regierung für ihre Bemühungen.

Dickey wurde während einer internationalen Expedition in der Morca-Höhle, der dritttiefsten Höhle des Landes, im südtürkischen Taurusgebirge in der Provinz Mersin krank, wie die European Cave Rescue Association mitteilte.

„Wir warten immer noch darauf, dass die Kommunikation hier unten ankommt. Im Moment dauert es also ein oder zwei Tage, bis Informationen hin und her gehen. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber ich weiß, dass die schnelle Reaktion der türkischen Regierung, die mir die benötigte medizinische Versorgung besorgt hat, meiner Meinung nach mein Leben gerettet hat. Ich war sehr nahe am Abgrund“, so Dickey in der Botschaft.

Wie ein Beteiligter der Rettungsaktion im Gespräch mit dem US-Sender NBC News erklärte, habe sich Dickey am Samstag unwohl gefühlt. Er begann zu husten und habe Blut in seinem Stuhl festgestellt. Auch sei er nicht mehr in der Lage gewesen zu essen und sei drei Tage lang bewusstlos gewesen.

Die türkische Katastrophenhilfe AFAD und das Rettungsteam UMKE arbeiteten zusammen mit türkischen und internationalen Höhlenforschern an einem Plan, um Dickey aus dem Höhlensystem herauszuholen, so der Rettungsverband.

Ögrenecek von der türkischen Höhlenforschervereinigung sagte gegenüber The Associated Press, dass sich Dickeys Zustand stabilisiert habe und er in „guter Stimmung“ sei.

„Marks Zustand verbessert sich weiter“, twitterte der Verband. „Die Ärzte werden entscheiden, ob es möglich ist, dass er ohne Bahre die Höhle verlassen kann.“