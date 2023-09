Türkei: Verkauf von E-Autos um 600 Prozent gestiegen

Die Verkäufe von Elektroautos in der Türkei haben in diesem Jahr einen ungeahnten Aufschwung erlebt und einen enormen Marktanteil erobert.

Istanbul – Die Verkäufe von Elektroautos in der Türkei sind von Januar bis August um fast 600 Prozent gestiegen.

Der Anstieg ist vor allem auf den Erfolg der ersten in der Türkei produzierten Elektrofahrzeugmarke TOGG zurückzuführen, die sich schnell zur meistverkauften Marke im Elektroautosegment entwickelt hat.

Nach Angaben dem Verband für Automobilvertrieb und Mobilität (ODMD) wurden von Januar bis August dieses Jahres fast 22.900 Elektrofahrzeuge verkauft. Dies entspricht einer atemberaubenden Steigerung von 597 Prozent im Vergleich zu den 3.283 Elektroautos, die im gleichen Zeitraum des Vorjahres verkauft wurden. Auch das Benzin-Elektro-Hybrid-Segment konnte sich mit einem Anstieg der Verkäufe um 65,7 Prozent auf 60.489 Einheiten gut behaupten.

Obwohl die Auslieferungen erst vor vier Monaten begonnen haben, ist es dem TOGG, dem ersten in der Türkei produzierten Elektrofahrzeug, gelungen, innerhalb kürzester Zeit zur meistverkauften Marke mit einem Spitzenmodell im Elektroautosegment zu werden, berichtet Daily Sabah.

Der Erfolg von TOGG hat in der Türkei internationale Konkurrenten wie Tesla in den Schatten gestellt, das keine länderspezifischen Verkaufszahlen bekannt gibt. Das Unternehmen will bis 2030 eine Million Fahrzeuge in fünf Segmenten herstellen und plant, bis 2025 mit dem Export zu beginnen.

Die Produktionskapazität der TOGG-Fabrik soll 175.000 Fahrzeuge pro Jahr erreichen, von denen 28.000 Einheiten in diesem Jahr produziert werden sollen. Die Produktpalette der Marke wird bis 2030 um vier weitere Modelle erweitert, darunter eine Limousine, ein C-Hatchback, ein B-SUV und ein B-MPV.

Marktanteil erreicht fast vier Prozent

Die Marktanteile von batteriebetriebenen Fahrzeugen und Hybridfahrzeugen stiegen von 0,9 Prozent bzw. 10,3 Prozent in den ersten acht Monaten des vergangenen Jahres auf 3,9 Prozent bzw. 10,4 Prozent.

Autos mit Benzinmotor hatten im Zeitraum Januar-August einen Anteil von 61,6 Prozent an den Gesamtverkäufen, gegenüber 70 Prozent vor einem Jahr, während der Anteil von Dieselfahrzeugen von 17 Prozent auf 15,7 Prozent sank.

Türkisches E-Auto

Die Türkei hatte ihr Projekt im Jahr 2018 gestartet und begann im vergangenen Oktober mit der Massenproduktion. Hinter dem Elektroauto-Start-Up steht ein mächtiges Konsortium türkischer Unternehmen und Wirtschaftsorganisationen, das aus der Anadolu Grubu Holding A.Ş., BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Zorlu Holding A.Ş. und der Union der Kammern und Warenbörsen der Türkei

TOGG wird in zwei Ausstattungsvarianten und zwei Batterieoptionen erhältlich sein. Mit 160 kW/218 PS und 350 Nm Drehmoment wird der T10X RWD (Heckantrieb) eine Reichweite von 314 bzw. 523 Kilometern haben.

Das Fahrwerk verfügt laut Auto Motor und Sport rundum über Einzelradaufhängung mit MacPherson-Federbeinen vorn und Multilink-Achse hinten. Die innenbelüfteten Scheibenbremsen, sieben Airbags sowie ein stabiles, verwindungssteifes Chassis haben beim EuroNCAP-Crashtest für eine Fünf-Sterne-Wertung gesorgt.

Wie Auto Motor und Sport weiter berichtet, bietet das türkische E-Auto im Innenraum einen zentralen 29-Zoll-Smart-Touchscreen, ein 12 Zoll großes Instrumentendisplay, einen zentralen 29-Zoll-Smart-Touchscreen und eine bordeigene Kamera. Teil der Grundausstattung sind auch eine 4G-Internetverbindung und WiFi-Hotspots. Der TOGG verzichtet demnach fast vollständig auf traditionelle Schalter und setzt stattdessen auf Sprachsteuerung, Dreh-Drück-Stellknopf in der Mittelkonsole sowie Touchscreens.

Produziert werden die Elektrofahrzeuge in einem neuen Werk nahe Gemlik, in der Region Bursa, das Ende Oktober nach etwas mehr als zwei Jahren Bauzeit offiziell eröffnet wurde.

„Wir haben uns von Anfang an vorgenommen, mehr als nur ein Auto zu bauen. Als wir uns vor vier Jahren aufmachten, hatten wir zwei strategische Ziele. Das erste war, mit TOGG eine weltweit wettbewerbsfähige Marke für Mobilitätstechnologie zu entwickeln. Unser zweites Ziel war die Schaffung eines offenen und zugänglichen Ökosystems rund um unsere intelligenten Geräte und digitalen Produkte zu schaffen, bei dem der Nutzer im Mittelpunkt steht“, so TOGG-Chef Gürcan Karakaş.

