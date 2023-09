Türkei: Statue für Volleyballerin Eda Erdem

Teilen

Istanbul – Die türkische Frauen-Volleyballnationalmannschaft hat in der diesjährigen Europameisterschaft nach einem siegreichen Finale gegen Weltmeister Serbien zum ersten mal den Titel in die Türkei geholt.

Nun soll zu Ehren der Mannschaftskapitänin Eda Erdem eine Statue errichtet werden. Dies gab Fenerbahçe-Präsident Ali Koç bekannt. Erdem bedankte sich für diese Ehrung mit einem Post auf X, ehemals Twitter. Hierzu soll das viral gegangene Foto von ihr als Vorbild dienen.

Sie sei froh bei Fenerbahçe zu sein und sie habe 15 Jahre ihres Lebens „mit der Herausforderung verbracht, dieser Gemeinschaft würdig zu sein“, so Erdem.

Heute bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Vielen Dank. Mit meiner Liebe und meinem Respekt.

İyi ki Fenerbahçeliyim, iyi ki Fenerbahçe’deyim diyerek, bu camiaya layık olabilme mücadelesiyle yaşadım hayatımın son 15 yılını. Başkanımız Sayın Ali Koç’un bugün genel kurul toplantısında yaptığı konuşmayı; kalbimde büyük bir gururla, içimde büyük bir heyecanla, gözlerim dolu… pic.twitter.com/84MNXZIal8 — Eda Erdem (@edaerdem14) September 9, 2023

Erdem, die auch Kapitänin bei Fenerbahçe-Istanbul ist, hat in in ihrer sportlichen Karriere viele Erfolge vorzuweisen. Von 2000 bis 2008 spielte sie bei Beşiktaş Istanbul, zunächst in der Juniorinnenmannschaft und ab 2003 mit der 1. Mannschaft in der höchsten türkischen Liga. Seit 2008 spielt die Mittelblockerin beim Ligakonkurrenten Fenerbahçe Istanbul. Hier wurde sie fünfmal nationale Meisterin und dreimal Pokalsiegerin. Außerdem gewann sie 2010 die Klubweltmeisterschaft, 2012 die Champions League und 2014 den CEV-Pokal.

In Doha, Katar, gewann Erdem mit Fenerbahçe die FIVB-Klubweltmeisterschaft 2010 und wurde als beste Aufschlägerin ausgezeichnet. Eda Erdem gewann auch die Auszeichnung als beste Aufschlägerin und die Silbermedaille mit ihrer Nationalmannschaft bei der Europaliga 2011. Seit 2005 spielt sie für die türkische Nationalmannschaft in der sie mehr als 300 Spiele bestritt.

