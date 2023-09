Türkei: Nationaltrainer Stefan Kuntz entlassen

Teilen

Istanbul – Stefan Kuntz ist nicht länger Nationaltrainer der Türkei.

Mehrere türkische Medien berichten übereinstimmend, dass der deutsche Trainer der türkischen Nationalmannschaft entlassen wurde. Demnach wurde dem 60-Jährigen in einem Telefonat mit Verantwortlichen mitgeteilt, dass seine Amtszeit nach fast genau zwei Jahren endet. Als Nachfolger ist in Sportsendern der ehemalige Profifußballer und jetzige Cheftrainer von Beşiktaş Istanbul Sergen Yalçın im Gespräch.

Eine offizielle Bestätigung seitens des türkischen Fußballverbandes gibt es bisher nicht. Nach dem Punktverlust bei EM-Quali gegen Armenien und Niederlage gegen Japan (Testspiel) geriet Kuntz unter Druck. Er wurde vor zwei Jahren durch Manager Hamit Altıntop engagiert.

Kuntz, der bis 2024 unterschrieben hatte, hatte die Nationalmannschaft am 19. September 2021 übernommen und seither in 20 Spielen zwölf Siege und im Schnitt 1,95 Punkte geholt, was nur Trainerlegende Fatih Terim mit seiner vierten Amtszeit von 2013 bis 2017 überbietet, berichtet Transfermarkt.

Kuntz wird als möglicher neuer Nationaltrainer beim DFB gehandelt.