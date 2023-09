Nach dem sechsten Sieg in Folge haben sich die türkischen Volleyballerinnen für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Paris qualifiziert.

Road to Paris

Road to Paris Sieg gegen Japan: Türkei für Paris qualifiziert

Tokio – Nach dem sechsten Sieg in Folge haben sich die türkischen Volleyballerinnen für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Paris qualifiziert. Die „Sultane der Netze“ bezwangen am Samstag den Gruppenersten Japan mit 3:1.

Der erste Satz der Partie ging mit 25:22 zwar an Japan, die Türkinnen erhöhten mit 25:22 im zweiten Satz jedoch auf 1:1 und entschieden nach einem 26:24 im dritten und einem 25:12 im vierten Satz das Spiel für sich.

In den Spielen zuvor besiegten sie zudem Brasilien (3:1), Puerto Rico (3:0), Bulgarien (3:0), Peru (3:1) und Argentinien ebenfalls mit 3:1. Somit sind die „Sultane der Netze“ seit insgesamt 21 Spielen unbesiegt.

Bekle Paris biz geliyoruz! 🔥 pic.twitter.com/nTRiX7VfQV — Türkiye Voleybol Federasyonu (@TVForgtr) September 23, 2023

Volleyball-Qualifikationsturnier

Das Volleyball-Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Paris findet vom 16. bis 24. September in China, Japan und Polen statt.

Die 24 besten Volleyball-Nationen der Welt treten beim FIVB Road to Paris Olympic Volleyball Qualifier an.

Die Städte Ningbo (Volksrepublik China), Tokio (Japan) und Lodz (Polen) sind Gastgeber des Qualifikationswettbewerbs.