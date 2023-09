Adnan Menderes vor Prostata-Untersuchung: „Ich schäme mich“

Teilen

Heute vor 62 Jahren wurde der damalige türkische Ministerpräsident Adnan Menderes, der bei den Wahlen von 1957 mit über 50 Prozent der Stimmen ins Amt gewählt worden war, von der Militärdiktatur, die 1960 die Macht an sich gerissen hatte, hingerichtet.

Nur wenige Stunden vor seiner Hinrichtung führte man an ihm eine – laut Menderes‘ damaligem Verteidiger Hüsamettin Cindoruk völlig unnötige – Prostatauntersuchung durch, um ihn, so Cindoruk weiter, „zu erniedrigen und ein weiteres Mal zu bestrafen“.

„Der außergewöhnliche Staatsmann Adnan Menderes, der in der Entwicklung, dem Fortschritt und der Demokratisierung unseres Landes eine wichtige Rolle spielt, hat unauslöschbare Spuren in unserem politischen Leben und im Herzen unseres Volkes hinterlassen“, so der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan in einer Rede.

Menderes war der neunte Ministerpräsident der Türkei, der infolge des blutigen Militärputsches im Jahr 1960 hingerichtet wurde. Menderes‘ Exekution wurde zu einem Symbol eines dunklen Abschnitts der Geschichte der Türkei. Er wurde nach dem Militärputsch vom 27. Mai 1960 zusammen mit allen Führungskräften der Demokratischen Partei (DP) festgenommen. Der Vorwurf lautete Verletzung der Verfassung und Veruntreuung von Staatsmitteln.

Die Abgeordneten wurden vor ein Militärgericht auf Yassiada, einer der Prinzeninseln im Marmarameer, gestellt, die seitdem als ein Symbol der Trauer der türkischen Demokratie betrachtet wird. Das Gericht verurteilte am Ende des einjährigen Prozesses Menderes, Zorlu und Polatkan zum Tod durch den Strang. Das Urteil wurde auf der Insel Imrali im Marmarameer vollstreckt. Menderes hatte bei den allgemeinen Wahlen von 1957 mehr als 50 Prozent der Stimmen gewonnen, bevor er eingesperrt und vor das Gericht eines Militärregimes gestellt wurde, das seine Regierung gestürzt hatte.

Viereinhalb Stunden vor der Vollstreckung des Todesurteils wurde Menderes von Ärzten untersucht. Kurz vor der Ausstellung des Attests, dass Menderes gesund sei und erhängt werden könne, schlug Dr. Sedat Tavat vor, die Prostata zu untersuchen. Menderes erwiderte, dass er sich geniere, doch ein weiterer Arzt forderte ihn auf, sich nach vorne zu beugen und führte die Untersuchung durch.

Genau viereinhalb Stunden nach diesem Gespräch und der Untersuchung wird Adnan Menderes hingerichtet werden.

Dr. Tavat: „Wir haben etwas vergessen. Wir sollten die Prostata untersuchen.“ Menderes: „Wie bitte?“ Dr. Tavat: „Wir müssen die Prostatauntersuchung durchführen.“ Menderes: „Nein… Es ist alles in Ordnung…“ Dr. Tavat: „Aber das muss gemacht werden.“ Menderes: „Wie wird dies durchgeführt?“ Dr. Tavat: „Nun… mit einem Handschuh. Ist die Prostata geschwollen oder so?“ Menderes: „Bitte… Ich kann nicht…“ Dr. Tavat: „Erlauben Sie einmal, bitte, Ihnen wurde nämlich ein Blasenkatheter gelegt. Ziehen Sie die Hosen aus. Stellen Sie sich so an den Untersuchungstisch, ich bitte darum, bitte.“ Menderes: „Bitte… Ich schäme mich.“ Dr. Zeki: „Bücken Sie sich nach vorne, weiter, weiter, legen Sie die Hände auf den Untersuchungstisch…“

Menderes war zwischen 1950 und 1960 Premierminister der Türkei. Er war einer der Gründer der Demokratischen Partei (DP) im Jahr 1946, der vierten legalen Oppositionspartei der Türkei.

Menderes wurde 1899 in Koçarlı, Provinz Aydın, als Sohn eines wohlhabenden Landbesitzers geboren. Nach der Grundschule besuchte Menderes das American College in İzmir. Er kämpfte während des türkischen Unabhängigkeitskrieges gegen die einmarschierende griechische Armee und wurde mit einer Ehrenmedaille ausgezeichnet. Er absolvierte die juristische Fakultät der Universität Ankara.

Im Juni 1945 forderte Menderes zusammen mit Celâl Bayar, Fuat Köprülü und Refik Koraltan in einem Antrag mit vier Unterschriften mehr politische und demokratische Freiheiten. Der Antrag wurde von keinem Mitglied des türkischen Parlaments angenommen, außer von den vier, die den Antrag ins Parlament einbrachten. Am 7. Januar 1946 gründeten die vier die Demokratische Partei (DP), und bei den Wahlen von 1946 wurde Menderes zum Abgeordneten der Demokratischen Partei für Kütahya gewählt.

Als die DP bei den ersten freien Wahlen in der türkischen Geschichte am 14. Mai 1950 (bei denen die Stimmen geheim abgegeben und offen ausgezählt wurden) 52 Prozent der Stimmen erhielt, wurde Menderes Ministerpräsident und übernahm 1955 auch das Amt des Außenministers. Später gewann er zwei weitere freie Wahlen, eine 1954 und die andere 1957.

In den 10 Jahren seiner Amtszeit als Ministerpräsident wuchs die türkische Wirtschaft jährlich um neun Prozent. Er unterstützte ein mögliches Militärbündnis mit dem Westblock und während seiner Amtszeit wurde die Türkei 1952 in die NATO aufgenommen.