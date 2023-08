In einem beeindruckenden Display an Talent, Leidenschaft und Ausdauer bewies der Deutschtürke Furkan Altun, ein herausragender Sportler und Athlet, seine außergewöhnlichen Fähigkeiten in einer Vielzahl von Disziplinen.

von Yasin Baş

Die World Dwarf Games 2023 fanden dieses Jahr zwischen dem 28.Juli bis 05.August 2023 auf den Plätzen der Sporthochschule Köln statt und erlebten eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte in Form von Furkan Altun, einem außergewöhnlichen Sportler.

Die World Dwarf Games (WDG), vor rund 30 Jahren ins Leben gerufen, haben sich zu einer Veranstaltung entwickelt, die immer mehr die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich zieht. In diesem Jahr erhielten die Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt auf den Kölner Plätzen verdiente Anerkennung und Würdigung. Eine bunte Mischung von Teilnehmern von fast allen Kontinenten machten die WDG zu einem internationalen Schaufenster der sportlichen Exzellenz.

Die World Dwarf Games sind ein Multi-Sportevent, das mehr als 500 kleinwüchsige Sportler*innen aus bis zu 29 Nationen zusammenbringt. Die Sportler*innen messen sich in bis zu 10 Disziplinen (Einzel- wie Teamsportarten) z.B. Powerlifting, Volleyball, Badminton, Boccia, Basketball, Leichtathletik und viele mehr.

Die Bühne war gesetzt, als dieses Jahr Sportler aus insgesamt 25 Ländern mit über 550 Athletinnen und Athleten bei den hoch angesehenen World Dwarf Games 2023 zusammenkamen. In einem beeindruckenden Display an Talent, Leidenschaft und Ausdauer bewies der Deutschtürke Furkan Altun, ein herausragender Sportler und Athlet, seine außergewöhnlichen Fähigkeiten in einer Vielzahl von Disziplinen.

In der Kategorie Fußball führte Furkan Altun sein Team zu einem beispiellosen Erfolg. Die deutsche Fußballnationalmannschaft konnte nicht nur ihren Titel verteidigen, sondern sie sicherte sich auch zum zweiten Mal in Folge den Weltmeistertitel. Furkan Altun, ein Name, der bei diesen Spielen strahlte, hat Deutschland stolz gemacht. Als Kapitän der deutschen Fußballmannschaft führte er sein Team zu einem historischen Erfolg. In der Vorrunde kam die deutsche Mannschaft ohne Niederlage ins Viertelfinale und setzte ihren Siegeszug fort.

Mit einer beeindruckenden Teamleistung gelang es Furkan Altun und seinen Teamkollegen, im Viertel- und Halbfinale Großbritannien und Spanien zu bezwingen. Altun selbst brillierte im Halbfinale mit einem Tor und einer Hacken-Vorlage zum Sieg.

Das Finale gegen Kanada wurde zum Höhepunkt des Wettbewerbs, bei dem Furkan Altun mit zwei Toren und einer Vorlage einen maßgeblichen Beitrag zum beeindruckenden 5:0-Sieg Deutschlands leistete. Mit dieser Leistung schrieb Altun und die deutsche Mannschaft nicht nur Sportgeschichte, sondern setzte auch ein inspirierendes Zeichen für Inklusion und Leidenschaft im Sport.

Altun sagt, dass sein Glaube ihm auf und außerhalb des Spielfelds Kraft gebe.

„Mein Glaube gibt mir die Kraft auf und neben dem Spielfeld. Vor jedem Spiel bete ich, für den Sieg, für ein faires und verletzungsfreies Spiel für mich, mein Team und unsere Gegner. Um ein Vorbild im Sport und als Mensch für die Zuschauer zu sein“, zitiert der Journalist Tarek Bae den Sportler.

Deutschland beendete das Fußball-Turnier mit einem beeindruckenden Torverhältnis von 35:2, wobei der 32-jährige Altun allein 14 dieser Tore erzielte.

Aber das war nicht alles. Furkan Altun glänzte auch in Volleyball, Kugelstoßen und im Staffellauf. Mit einer außergewöhnlichen Leistung und unerschütterlichem Siegeswillen holte er in diesen Disziplinen die Goldmedaille und krönte sich zum Weltmeister.

„Wir möchten Vorreiter sein und kleinwüchsigen Menschen die nötige Anerkennung verschaffen. In dem Zuge wäre es schön, wenn einige unserer Top-Athleten für ihre Leistungen eines Tages auch vom Staat unterstützt werden“, sagt Altun.

„Nur wenige unserer Disziplinen sind bei den Paralympics vertreten. Sprint- und Ballsportdisziplinen gibt es dabei beispielsweise nicht“. Seiner Meinung nach sollten Kleinwüchsige in naher Zukunft auch bei den Paralympics eine größere Rolle spielen.

Neben diesen bemerkenswerten Erfolgen zeigte der gebürtige Kölner sein Können in einer Vielzahl von Leichtathletik-Events, darunter dem Sprint in den Distanzen 60m, und 100m sowie im 1500m lauf, Boccia, und Tischtennis.