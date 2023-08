Weitere Türkin gewinnt internationalen Klavierwettbewerb

Nach der 18-jährigen Nehir Özzengin hat in der deutschen Stadt Fulda eine weitere türkische Pianistin einen internationalen Klavierwettbewerb gewonnen.

Die erst 13-jährige Arya Su Gülenç aus der nordwestlichen Provinz Bursa war eine der vier Gewinnerinnen des internationalen Pianele-Klavierwettbewerbs und wurde in der internationalen Presse als „Wunderkind“ bezeichnet. Die türkische Schülerin hat den Internationalen Pianele-Klavierwettbewerb in Deutschland gewonnen und ist damit die jüngste Pianistin, der dieses Kunststück je gelungen ist.

Arya Su Gülenç aus der nordwestlichen Provinz Bursa war eine der vier Gewinnerinnen des Wettbewerbs, der am 6. August in Fulda stattfand, und wurde in der deutschen Presse als „Wunderkind“ bezeichnet.

Eines der Stücke, die sie beim Wettbewerb in Deutschland spielte, war eine Komposition des türkischen Komponisten Ahmet Adnan Saygun, sagte Gülenç in einem Gespräch mit der Tageszeitung Hürriyet und fügte hinzu, dass das Publikum das Stück minutenlang beklatschte und andere Pianisten sie sogar nach den Noten fragten.

„Eines davon ist ‚Cry‘, das ich 2019 über die Klimakrise komponiert habe, und das andere heißt ‚Sky‘ und wurde für Kinder komponiert, die aus verschiedenen Gründen ihre Heimat verlassen mussten“, sagte sie. Ihre Liebe zur Musik habe begonnen, als sie im Alter von 6 Jahren ein Musikinstrumentengeschäft besuchte.

„Ein weißer Flügel in dem Geschäft beeindruckte mich. Da habe ich den Wunsch geäußert, Klavier zu spielen. Die Musik und das Klavierspiel waren für mich zunächst nur ein Hobby. Aber als ich begann, mehr Zeit mit dem Klavier zu verbringen, wuchsen meine Liebe und mein Interesse. Jetzt sind das Klavier, die Musik und die Kunst der Mittelpunkt meines Lebens“, sagte sie.

Ein Jahr, nachdem sie mit dem Klavierspielen begonnen hatte, nahm sie an ihrem ersten Wettbewerb in Bulgarien teil und sagte, dass der erste Platz in ihrem ersten Wettbewerb sie sehr motiviert habe.

