Shopping Was ist eigentlich dieses Cashback?

Cashback ist eine spezielle Form von Rabatt bei dem man beim Kauf eines Produkts oder Dienstleistung einen bestimmten Prozentsatz des Kaufpreises zurückerhält. Anstatt bei Einkaufen Punkte zu sammeln wie bei herkömmlichen Treueprogrammen, sammeln hier Kunden und Kundinnen bei jedem Einkauf bares Geld.

Dieser Prozess kann zwar etwas aufwendiger sein als einen herkömmlichen Rabatt zu beantragen – dabei aber umso lohnenswerter, da Cashback-Angebote oft großzügige Prozentsätze an Vergünstigung bieten. Tatsächlich lässt sich mittels Nutzung von Cashback-Portalen im Durchschnitt zwischen 5 % und 10 % auf verschiedenste Einkäufe sparen.

Wo ist der Haken?

In unserer Welt gibt es nichts geschenkt – es muss daher doch einen Haken geben, oder? Der „Haken“ besteht in der Regel darin, dass Einkäufe über die jeweiligen Cashback-Portale getätigt werden müssen. Man kann also nicht einfach irgendwo shoppen und dann Cashback darauf erhalten. Zudem kann die Auszahlung der Cashback-Beträge je nach Portal einige Wochen dauern.

Woher kommt das Geld?

Warum sollte jemand Geld für etwas geben, das er/sie sowieso kaufen wollte? Nun, das ist der Clou. Die Unternehmen, die Cashback anbieten, machen das nicht aus reiner Nächstenliebe. Sie tun es, weil es hilft, Kunden zu gewinnen und auch zu halten.

Natürlich will ein Online-Händler, der mit anderen konkurrieren muss, etwas Besonderes anbieten, um die Aufmerksamkeit der Kunden zu gewinnen.

Cashback ist daher ein attraktiver Anreiz dafür. Bezahlt wird das Cashback oft von den Marketingbudgets der Unternehmen. Für sie ist es eine Investition in ihre Kundenbeziehungen. Schließlich ist ein zufriedener, loyaler Kunde mehr wert als ein einmaliger Käufer.

Wo kann ich Cashback anwenden?

Die gute Nachricht ist, dass sich Cashback mittlerweile auf fast alles anwenden lässt, was online zu kaufen ist – von Kleidung, Haushaltsgeräten bis hin zu Reisen und sogar Dienstleistungen wie Strom und Internet. Zahlreiche große Unternehmen sind dabei, bei denen viele ohnehin schon seit Jahren shoppen.

Theoretisch ist es sogar möglich den gesamten Urlaub um Cashback-Angebote herum zu planen, indem man alles, vom Flug über das Hotel bis hin zum Mietwagen, über ein Cashback-Portal bucht. Es ist also mittlerweile ein umfassendes Bonusprogramm, das sich über die gesamte Bandbreite verschiedenster Online-Ausgaben erstreckt.

Der Unterschied zwischen Cashback und dem herkömmlichen Rabatt

Während ein Rabatt den Preis eines Produkts oder einer Dienstleistung direkt zum Zeitpunkt des Kaufs reduziert, bietet Cashback eine Rückerstattung nach dem Kauf. Das mag sich zwar auf den ersten Blick weniger interessant anhören – in der Praxis kann Cashback jedoch meist weit mehr Einsparungen ermöglichen als der gute alte Rabatt.