Social-Media-Plattformen sind eine fantastische Möglichkeit, Ihre Inhalte mit Millionen von Menschen auf der ganzen Welt zu teilen. Dies wurde von vielen schon längst erkannt, und viele Unternehmer nutzen Social-Media-Plattformen zu ihrem Vorteil.

Die Zahl der Social-Media-Nutzer wächst ständig: 4,55 Milliarden Menschen nutzen diese Plattformen (Stand: Oktober 2022) und das sind fast 10 % mehr als noch im Jahr 2021. Dabei ist das mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung (57,6 Prozent).

Obwohl WhatsApp, Viber und Telegram als Messaging-Apps entwickelt wurden, haben sie so viele Funktionen entwickelt (Gruppenchats, Interessenkanäle, die Möglichkeit, verschiedene Bild- und Videodateien zu teilen und zu „posten“ usw.), dass sie als soziale Netzwerke bezeichnet werden können. Aus diesem Grund werden sie in Rankings mit Facebook, Instagram und anderen Netzwerken gleichgesetzt.

Seitdem die sozialen Plattformen mit Werbeinhalten und -anzeigen gefüllt sind, wird es für Unternehmen immer schwieriger, ihr Publikum zu erreichen. Videos machen diesen Weg für Unternehmer und Video-Blogger jedoch ein wenig einfacher. Videos sind mobilfreundlich, lassen sich unterwegs leichter ansehen und erzielen in der Regel mehr Ergebnisse als andere Inhaltsoptionen in den sozialen Medien.

Ihr Video hat außerdem die Chance, viral zu gehen, was in der heutigen Zeit von unschätzbarem Wert ist. Vergessen Sie nicht: Ein gutes Video lässt sich leicht in den sozialen Medien verbreiten!

Es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt, um mit der Erstellung hochwertiger Videos in den sozialen Medien zu beginnen als jetzt, wo die Liste der Videofunktionen und Videoideen auf verschiedenen Plattformen wächst. Vor allem dank moderner Video-Editoren ist es ziemlich einfach, Videos für Ihre Social-Media-Konten selbst in hoher Qualität zu bearbeiten, auch ohne professionelle Filmausrüstung.

Um die Qualität des Videos zu verbessern, das, wie man so schön sagt, nicht sehr gut geworden ist, können Sie eine spezielle Anwendung, Wondershare Filmora, verwenden. Dabei handelt es sich um einen fortschrittlichen Video-Editor, mit dem Sie nicht nur technisch misslungene Videos aufräumen, sondern sie auch in ein Meisterwerk verwandeln können, indem Sie Ähnlichkeiten mit Musikvideos hinzufügen.

Filmora beseitigt erfolgreich die folgenden Unregelmäßigkeiten im Video:

Fehlende Stabilisierung und Verwacklungen

Verbessert die Video-Tonqualität

Kümmert sich um die Farbkorrektur Ihres Videos

Kümmert sich um das Entfernen von visuellem Rauschen

Entfernt das Wasserzeichen aus dem Video

Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, erhalten Sie ein neues Video, das eine viel akzeptablere Qualität aufweist als das, was Sie ursprünglich in die App hochgeladen haben. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass Filmora zwar sehr effektiv ist, aber nicht alles korrigieren kann. So kann die Anwendung beispielsweise nicht die Auflösung, die Bildrate und andere Parameter ändern, die ausschließlich von den ursprünglichen Einstellungen und den Hardware-Funktionen der für die Aufnahme verwendeten Kamera abhängen.

Diese Software funktioniert auch perfekt als Videoschnittprogramm. Es verfügt über die notwendigen Standardfunktionen, die in jedem Videoschnittprogramm vorhanden sind. Aber das Wichtigste ist die einfache und leicht zu bedienende Benutzeroberfläche, die Ihnen helfen wird, zumindest die grundlegenden Funktionen des Programms für ein paar Stunden Arbeit mit Ihrem Computer zu beherrschen.

„Cropping“ – Das Abschneiden von Teilen des Videos mit Fokus. In Anwendungen wird meist eine Art Rahmen verwendet, den der Benutzer nach Bedarf verkleinern kann.

„Trimmen“ – Mit diesem Werkzeug können Sie den Videoclip auf der Zeitachse reduzieren. Die Funktion ermöglicht es Ihnen auch, eine Pause im Video zu erstellen. Entfernen Sie lange und irrelevante Fragmente, um das Video glatter und rhythmischer zu machen.

„Wasserzeichen entfernen und hinzufügen“ – ist eine ideale Funktion für die Erstellung von Werken. In manchen Situationen ist es jedoch notwendig, ein solches Detail zu entfernen. Es genügt, die Funktion „Wasserzeichen“ in der Anwendung zu verwenden, ein eigenes Bild zum Schutz des Urheberrechts zu erstellen oder ein Element aus einem fertigen Video zu entfernen. Diese Funktion ist schon recht speziell und nicht in jedem Videoeditor zu finden.

Filmora ist jedoch nicht nur eine Anwendung zur Verbesserung der Qualität Ihres Videos, mit der Sie kleine Fehler, die beim Filmen gemacht wurden, korrigieren können. Es ist auch ein fortschrittliches Videobearbeitungsprogramm, mit dem Sie ein gewöhnliches Video in eine hochwertige und schöne visuelle Serie verwandeln können.

Filmora bietet eine Reihe von voll funktionsfähigen Videobearbeitungswerkzeugen, mit denen Sie Ihre Videoinhalte leicht bearbeiten und optimieren können.

Filmora verfügt über ein umfangreiches Angebot an Bearbeitungswerkzeugen, mit denen Sie viele Metriken wie Farbsättigung, Helligkeit, Kontrast, Lautstärke und Intensität, Töne und Halbtöne ändern sowie Farbfilter anwenden können, um den visuellen Stil des Videos zu ändern, und Ihrem Video Effekte hinzufügen können, die meist nur in professioneller Videobearbeitungssoftware zu finden sind.

Es verfügt sogar über einen Audiomixer, so dass Sie die Musik in Ihrem Video dank Funktionen wie Rauschentfernung, Entfernung von Hintergrundgeräuschen, Lautstärkeausgleich, Audio-Hall usw. zur Verbesserung der Audioqualität ganz nach Ihren Wünschen anpassen können. Am Ende müssen Sie nur noch Untertitel hinzufügen, wenn Sie sie brauchen, spektakuläre Übergänge zwischen den Bildern anwenden und Filter hinzufügen, die die Stimmung des gesamten Videos verändern. Filmora hat über dreihundert davon.

Besonders cool ist, dass Filmora eine universelle Videobearbeitungs-App ist. Es gibt nicht nur eine Desktop-Version, sondern auch eine mobile Version, die sowohl mit iOS als auch mit Android kompatibel ist. Ja, aus funktionaler Sicht sind sie ein bisschen schlechter als die Desktop-Variante.

Fazit

Wenn es darum geht, die Qualität Ihrer Videos zu verbessern, lohnt es sich, alle Möglichkeiten der modernen Technologie zu nutzen! Filmora Video Editor für Mac (oder Filmora Video Editor für Windows) kann Ihr bester Helfer sein, um die Qualität Ihres Videos schnell und einfach zu verbessern.