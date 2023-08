Türkei warnt Russland nach Angriff auf Schwarzmeer-Schiff

Ankara – Die Türkei hat Moskau gewarnt, weitere Eskalationen zu vermeiden, nachdem ein türkisches Frachtschiff am vergangenen Wochenende von der russischen Marine angegriffen und überfallen wurde, wie die Kommunikationsdirektion des Präsidenten am Donnerstag mitteilte.

„Nach der (russischen) Intervention wurden unsere Gesprächspartner in der Russischen Föderation entsprechend gewarnt, solche Versuche zu vermeiden, die die Spannungen im Schwarzen Meer verschärfen“, erklärte die türkische Präsidentschaft und brach damit das tagelange Schweigen über den Vorfall.

Russland feuerte Warnschüsse auf die unter der Flagge Palaus fahrende Şükrü Okan ab, bevor seine bewaffneten Marinesoldaten das Schiff am vergangenen Sonntag etwa 60 Kilometer vor der Nordwestküste der Türkei, in internationalen Gewässern, aber in der Nähe von Istanbul, per Hubschrauber angriffen.

Moskau gab an, dass das Schiff einer Aufforderung zum Anhalten nicht nachgekommen sei, und bezeichnete seine Aktion als Inspektion, bevor das Schiff in Richtung des ukrainischen Hafens Izmail weiterfuhr – der wichtigsten Exportroute für ukrainische Agrarerzeugnisse.

Die Türkei nutzte ihre guten Beziehungen sowohl zu Moskau als auch zu Kiew und vermittelte eine von der UNO unterstützte Vereinbarung zur Aufhebung der von der russischen Marine verhängten Blockade der ukrainischen Getreideausfuhr. Die Vereinbarung brach jedoch Mitte Juli zusammen, als der Kreml sich weigerte, sie zu verlängern. Russland hat außerdem gedroht, Schiffe, die ukrainische Häfen ansteuern, als möglicherweise waffenbeladen zu betrachten.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan wurde im eigenen Land dafür kritisiert, dass er nicht auf die russische Provokation reagierte, doch sein Büro erklärte, dass es technisch gesehen Sache Palaus sei, auf den Vorfall zu reagieren.

„Auch wenn der Eigner der Sukru Okan türkisch ist, ist das Schiff nicht unter türkischer Flagge unterwegs. Im internationalen Recht ist der ‚Flaggenstaat‘ wichtiger als der Name des Schiffes oder die Nationalität der Besatzung“, verteidigte das Präsidialbüro Erdoğan.

Russia has released footage of their raid against the Turkish vessel Sukru Okan in the Black Sea.

Will Erdogan and Turkey react against this form of piracy?

Also, couldn’t the Russians send a commander who knows how to speak English?

🇷🇺🇹🇷 pic.twitter.com/Tt0X9b14lF

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 17, 2023