Türkei und Griechenland nehmen gemeinsam an NATO-Übung teil

Schiffe der multinationalen NATO Maritime Group 2 (SNMG2) haben während der Übung Sage Wolverine im Mittelmeer an einer Reihe von maritimen Übungen an der Seite des größten Flugzeugträgers der Welt, der USS Gerald R. Ford, teilgenommen.

Teilen

London – Schiffe der multinationalen NATO Maritime Group 2 (SNMG2) haben während der Übung Sage Wolverine im Mittelmeer an einer Reihe von maritimen Übungen an der Seite des größten Flugzeugträgers der Welt, der USS Gerald R. Ford, teilgenommen.

Vom 2. August bis zum 11. August haben alliierte Streitkräfte aus der Türkei, Griechenland, Italien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten ihre Fähigkeiten im Bereich der maritimen Kriegsführung und der nahtlosen Interoperabilität verbessert.

Die größten Stärken der NATO sind ihre Kriegsführungskompetenz und ihre Interoperabilität, die sich jedoch nicht automatisch einstellen. Sie erfordern ständige, engagierte harte Arbeit und Übungen dieser Art, um eine Vielzahl gemeinsamer Taktiken, Techniken und Verfahren endlos zu üben und zu verfeinern und so die Einsatzbereitschaft zu erhalten.

Drei Schiffe der SNMG2 nahmen daran teil: die türkische Fregatte TCG Gokceada (F-494), die Fregatte HS Elli (F450) der griechischen Marine und der Zerstörer HMS Duncan (D37) der britischen Royal Navy. Zu den Schiffen gesellten sich ein italienisches U-Boot, ein US-amerikanischer Kreuzer und ein Zerstörer, F-16-Kampfjets der griechischen Luftwaffe, US-Seepatrouillenflugzeuge und eine Reihe von Marinehubschraubern. Im Mittelpunkt der Übung stand der größte und neueste Flugzeugträger der Welt, die USS Gerald R. Ford, mit ihrer Luftflotte aus F/A-18-Jets und luftgestützten Frühwarnflugzeugen. Der Flugzeugträger demonstrierte seine beeindruckenden Fähigkeiten, indem er auf dem Höhepunkt der Übung bis zu 20 Flugzeuge gleichzeitig startete.

Alle Schiffe und Flugzeuge wurden in einer Reihe komplexer, vielschichtiger taktischer Szenarien strengen Tests unterzogen, um zu beweisen, dass die beiden unterschiedlichen NATO-Einsatzgruppen nahtlos zusammenarbeiten können. Zu diesen Szenarien gehörten Luftverteidigung, offensive Angriffe auf hoher See, U-Boot-Bekämpfung, elektronische Kriegsführung, Kommunikation, Nachschub auf See und medizinische Versorgung.

Der Befehlshaber der SNMG2, Commodore Paul Stroude von der Royal Navy, erklärte: „Die größten Stärken der NATO sind ihre Kompetenz im Bereich der Kriegsführung und ihre Interoperabilität, die sich jedoch nicht von selbst einstellen. Sie erfordern ständige, engagierte harte Arbeit, und Übungen dieser Art dienen dazu, eine Vielzahl gemeinsamer Taktiken, Techniken und Verfahren endlos zu üben und zu verfeinern und so die Einsatzbereitschaft zu erhalten.“

„Dank der Übung Sage Wolverine“, fügte er hinzu, „und der hervorragenden Zusammenarbeit mit der Gerald R. Ford Carrier Strike Group sind wir weiterhin sehr gut aufgestellt, um unsere Kernaufgabe der Beruhigung, Abschreckung und, falls erforderlich, der Verteidigung der NATO zu erfüllen.“

Die SNMG2 ist eine von vier ständigen Seestreitkräften, die unter dem NATO Allied Maritime Command mit Sitz in Northwood (Vereinigtes Königreich) operieren. Die SNMG2 ist ein multinationaler integrierter Einsatzverband, der die Solidarität und den Zusammenhalt des Bündnisses auf See ständig und sichtbar demonstriert. Diese ständige maritime Kapazität führt ein breites Spektrum von Aufgaben aus, darunter Übungen und reale Operationen in Krisen- und Konfliktzeiten.

Seven #NATO warships, including frigates, destroyers and minehunters, joined in the Mediterranean to test themselves against the challenging exercise scenario of a minefield at sea#WeAreNATO 🌊 🇮🇹 🇹🇷 🇬🇧 🇺🇸 More info: https://t.co/4M9ztaX2KQ pic.twitter.com/xpb4KNjOmT — NATO (@NATO) August 1, 2023

Auch interessant

– Rüstung –

Izmir: Türkisches Kriegsschiff TCG Anadolu empfängt 150.000 Besucher

Ein überwätigendes Interesse für das in der Türkei entwickelte und hergestellte Kriegsschiff TCG Anadolu gab es auch in der westtürkischen Millionenmetropole Izmir.