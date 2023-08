Streaming Deluxe: Das sind die Serien-Highlights 2023

Teilen

Das Jahr 2023 hat bereits eine Fülle fesselnder Serien-Highlights gebracht, die schon heute auf Plattformen wie Netflix, Disney+ oder über die öffentlich-rechtlichen Mediatheken gestreamt werden können. Zudem stehen für den Herbst bereits weitere Hochkaräter in den Startlöchern. In diesem Artikel werfen wir daher einen Blick auf einige der herausragenden Produktionen, die in diesem Jahr bei den beliebten Streaming-Diensten zu finden sind.

Spannend, lustig, dramatisch: die besten Serien in 2023

Von spannungsgeladenen Dramen bis hin zu humorvollen Komödien: die Bandbreite erstklassiger Unterhaltung ist breit gefächert. Oft sind es neue Staffeln bereits etablierter Produktionen, die mit besonders viel Vorfreude erwartet werden. Aber auch komplett neue Serien oder Spin-Offs sorgen für Aufsehen.

Aufklärungsarbeit und Paartherapie in Wales

„Sex Education“ ist eine britische Dramaserie, die von Laurie Nunn für Netflix konzipiert wurde. Die Handlung der Coming-of-Age-Geschichte dreht sich um Schüler, Lehrer und Eltern an der fiktiven Moordale Secondary School in Wales. Die Protagonisten werden dabei mit persönlichen Problemen, oft im Zusammenhang mit sexueller Intimität, konfrontiert.

Die Serie verfügt über ein hochgelobtes Ensemble von Darstellern, darunter Asa Butterfield (“Die Insel der besonderen Kinder” und Akte-X-Star Gillian Anderson. Seit 2019 sind bislang drei Staffeln erschienen. Das Serien-Finale von “Sex Education” startet in Form der vierten Staffel am 21. September.

Die Bonner Republik in den 1950er-Jahren

Die sechsteilige ARD-Miniserie “Bonn – Alte Freunde, neue Feinde” spielt im Jahr 1954 in der damaligen Bundeshauptstadt. Sie beleuchtet das rivalisierende Verhältnis zwischen dem Verfassungsschutz und dem Auslandsgeheimdienst Organisation Gehlen, einem Vorgänger des Bundesnachrichtendienstes (BND) . Alle Folgen sind in der ARD-Mediathek verfügbar.

Die dargestellten Konflikte drehen sich um historisch bedeutende Figuren wie Otto John, der als erster Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz agierte, und Reinhard Gehlen, der den nach ihm benannten Nachrichtendienst gegründet hat. Vor allem der unterschiedliche Umgang mit ehemaligen NS-Aktivisten steht sinnbildlich für die komplexen politischen Spannungen zu Beginn des Kalten Krieges.

Der sechste Blick in den schwarzen Spiegel

“Black Mirror” ist eine britische Science-Fiction-Serie von Charlie Brooker. Die eigenständigen Episoden erkunden die potenziell düsteren Auswirkungen moderner Technologie auf die Gesellschaft und das individuelle Leben. Die Serie bietet packende Geschichten, die oft in naher Zukunft oder einer leicht alternativen Realität spielen.

Nahezu jede Folge enthüllt unerwartete Wendungen und stellt moralische Dilemmata dar, die sich aus technologischen Entwicklungen ergeben. Die Serie regt so dazu an, über die Abhängigkeit von Technologie, Datenschutz, soziale Medien, Identität, Moral und das Menschsein im Zeitalter der Digitalisierung nachzudenken. Die sechste Staffel der von der Kritik gefeierten Produktion wurde im Juni 2023 auf Netflix veröffentlicht.

Echte Ermittler und menschliche Abgründe

Bereits seit 2014 wird in der US-Thrillerserie „True Detective“ ermittelt. Jede Staffel folgt unterschiedlichen Polizisten, die komplexe Kriminalfälle aufklären, während sie mit ihren persönlichen Dämonen kämpfen. Die Serie überzeugt durch tiefgründige Charakterstudien, verflochtene Handlungsstränge und eine düstere Atmosphäre, während sie moralische und psychologische Abgründe der menschlichen Natur beleuchtet.

Ende 2023 soll die mit Spannung erwartete vierte Staffel an den Start gehen. Genauere Details zum Veröffentlichungstermin sind allerdings noch nicht bekannt. Eine der Hauptrollen wird die zweifache Oscar-Preisträgerin Jodie Foster (“Das Schweigen der Lämmer”) übernehmen. In Deutschland wird die HBO-Produktion beim zum Pay-TV-Sender Sky gehörenden Streaming-Anbieter Wow zu sehen sein.

Fazit: Serien, die man 2023 nicht verpassen sollte

Auch 2023 liefern Serien ein vielfältiges Spektrum fesselnder Unterhaltung, das uns als Zuschauer in faszinierende Welten eintauchen lässt. Sie ziehen uns vor allem durch komplexe Handlungen, Charakterentwicklung und emotionale Bindung an. Streamingdienste haben sich als bedeutende Quelle für hochwertige Inhalte etabliert, die oft eine ernsthafte Konkurrenz zum Kino darstellen. Während Serien-Streaming durch die Möglichkeit des Binge-Watching punktet, überzeugt das Kino nach wie vor durch seine einzigartige Gemeinschaftserfahrung.