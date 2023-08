Glücksspiel Sportwetten: Offline vs. Online

Das Konzept der Sportwette gibt es wohl schon so lange es auch organisierten Sport gibt. Bereits bei den altgriechischen Olympischen Spielen oder im römischen Circus Maximus sind Wetten auf den Ausgang der jeweiligen Spiele überliefert.

Mit Übergang des letzten Jahrtausends haben es auch die Sportwetten ins digitale Zeitalter geschafft. Eine schier riesige Auswahl an unterschiedlichsten Anbietern bringt die Wetten zu dir nach Hause oder auf dein mobiles Endgerät. Ein Überblick über die Vorteile von online und offline Buchmachern soll einmal zeigen, ob sich der Gang ins Wettbüro überhaupt noch lohnt.

Online Buchmacher

Viele Online Buchmacher haben ihre Wurzeln tatsächlich im analogen Wettbüro. Das Fortschreiten der Digitalisierung brachte nicht nur den Unternehmen, sondern auch den Spielern einige Vorteile gegenüber dem lokalen Wettbüro.

Eine Vielzahl von Online Buchmachern wie Intertops ermöglichen eine bequeme und unkomplizierte Wettabgabe über unterschiedliche technische Geräte von PC, Smartphone und Tablet. Sie sind nicht orts- oder zeitgebunden und können dadurch rund um die Uhr und an jedem Ort abgegeben werden. Auf diese Weise kann man sich auch seine Gesellschaft beim Wetten selbst aussuchen. Ob man das Wetten nun allein in den eigenen vier Wänden bevorzugt oder dabei bei einem Bier mit Freunden in der Lieblingsbar sitzt, bleibt somit jedem selbst überlassen.

Spontaneität ist ein weiterer Aspekt, der gerne mit online Wetten in Zusammenhang gebracht wird. Nicht nur kann man dabei spontan das Haus verlassen oder entscheiden, direkt Zuhause zu bleiben. Wetten können kurzfristig – also Minuten oder Sekunden vor dem Anpfiff – eingereicht und bearbeitet werden. Viele Anbieter geben dem Spieler sogar die Möglichkeit, ihre Live-Wette noch während des Spiels den Geschehnissen anzupassen.

Mit dem Wettspiel auf dem Handy oder Tablet gibt es kein Gedränge mehr, keine Wartezeiten auf freie Wettterminals. Auch Sekundärkosten wie Getränke oder eventuelle Anfahrtskosten können auf diese Weise entfallen.

Darüber hinaus hat das Internet einen Zugang zu unzähligen Wettanbietern geschaffen. Diese große Auswahl kommt natürlich mit einem größeren Konkurrenzkampf einher. Dies sorgt dafür, dass die Wettquoten bei Online-Anbietern wesentlich höher ausfallen als bei analogen Wettbetreibern.

Größtes Schmankerl ist jedoch der Willkommensbonus. Diesen gibt es in der Regel ausschließlich bei den online Buchmachern und schwankt so von 50 bis 150 Euro für Neukunden. Diese Boni können neue Spieler ausnahmslos zum Wetteinsatz nutzen und damit, wenn sie denn erfolgreich sind, einen guten Gewinn verzeichnen.

Lokale Wettbüros

Demgegenüber stehen noch die herkömmlichen, traditionellen Wettstuben. Hier findet man Gleichgesinnte, mit denen man sich über den Sport und die Wette austauschen oder auch direkt einen Aufstieg gemeinsam feiern kann. Ebenso steht ein direkter Ansprechpartner in Form eines Mitarbeiters immerzu bei Fragen und Problemen zur Verfügung. Alteingesessene Wettlokale sind sehr gut reguliert, doch Dank des neuen Glücksspielgesetz von 2020, die in der auch die Regulation der Sportwetten Erwähnung findet, haben online Buchmacher in diesem Gebiet aufgeholt. Darüber hinaus ermöglichen Wettterminals und -listen sowie unzählige Fernseher und Monitore eine gute Übersicht, auch wenn dies schnell auch überfordernd sein kann.

Fazit

Wie alles im Leben gibt es überall Vor- und Nachteile. Fakt ist, dass sich die Welt durch die digitalen Möglichkeiten durchaus weiterentwickelt und neue Wege findet. So gut es sich anfühlen kann, sich ins lokale Wettbüro zu begeben, zeichnet sich doch schon ab, dass online Sportwetten für die Zukunft konzipiert wurden.