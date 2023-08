„PKK verhindert Jesiden-Rückkehr nach Sindschar“

Die Jesiden können wegen des PKK-Terrors nicht nach Sindschar zurückkehren, erklärte das türkische Generalkonsulat in Erbil am Donnerstag.

Erbil – Die Jesiden können wegen des PKK-Terrors nicht nach Sindschar zurückkehren, erklärte das türkische Generalkonsulat in Erbil am Donnerstag.

„Am Jahrestag des Massakers, das die Terrororganisation DEASH (IS) vor neun Jahren an irakischen Jesiden verübte, erinnern wir uns mit tiefer Trauer an das Leid der jesidischen Gemeinschaft“, so das Generalkonsulat auf Twitter.

„Die Jesiden, die aufgrund des DAESH-Terrorismus aus ihrer Heimat vertrieben wurden, können heute aufgrund des PKK-Terrorismus nicht nach Sindschar zurückkehren. Unser Land wird der jesidischen Gemeinschaft weiterhin gegen die Gräueltaten und Bedrohungen, denen sie ausgesetzt ist, zur Seite stehen“, fügte es hinzu.

Dün DEAŞ terörü yüzünden evlerinden olan Ezidiler, bugün PKK terörü nedeniyle Sincar’a dönemiyor. Ülkemiz karşı karşıya bulunduğu mezalim ve tehditlere karşı Ezidi toplumunun yanında olmaya devam edecektir. — T.C. Erbil BK (@ErbilBK) August 3, 2023

Bei einem Angriff am 3. August 2014 auf den Sindschar-Distrikt, in dem Jesiden leben, entführte und tötete der IS Tausende von Menschen, darunter auch Frauen und Kinder, oder hielt sie in von ihm kontrollierten Gebieten gefangen.

Vor den Angriffen lebten etwa 300 000 Menschen im Sindschar, zwei Drittel davon Jesiden, die übrige Bevölkerung bestand aus sunnitischen Kurden und Arabern.

Der Terrororganisation PKK gelang es 2014, unter dem Vorwand, die jesidische Gemeinschaft vor dem IS zu schützen, im Sindschar Fuß zu fassen.

Hunderttausende Jesiden, die nach dem Angriff aus ihrer Heimat fliehen mussten, leben in den Lagern der kurdischen Regionalregierung (KRG) im Nordirak unter harten Bedingungen.

