Berlin – Der Vorsitzende der Bundestags-Enquetekommission „Lehren aus Afghanistan„, Michael Müller (SPD), hält bei künftigen Auslandseinsätzen der Bundeswehr eine bessere Koordinierung der militärischen, finanziellen und humanitären Hilfen für geboten.

„Die Koordinierung dieser drei Säulen muss in Berlin, aber auch vor Ort besser sein. Es muss ganz intensive und enge Abstimmungsprozesse geben: Wer macht was? Wir müssen uns von Anfang an ehrlich machen, was können wir und was wollen wir mit unseren Fähigkeiten in einem Land erreichen“, sagte Müller im Interview mit dem Fernsehsender phoenix.

In Afghanistan sei es eine „Ursünde“ gewesen, moderate Taliban-Kräfte, aber auch sonstige Machthaber und Entscheidungseliten nicht erreicht und nicht ausreichend eingebunden zu haben, um die erzielten Fortschritte etwa beim Demokratieaufbau oder im Bildungssektor langfristig zu sichern.

Ungeachtet dessen, dass es mit den jetzt regierenden Taliban keine Zusammenarbeit geben könne, sprach sich Müller für weitere humanitäre Hilfe in Afghanistan aus. Rund zwei Drittel der Bevölkerung lebe in bitterer Armut, rund 15 Millionen Menschen seien konkret von Hunger bedroht, die Wirtschaft sei am Boden.

„Wir können nicht zugucken, auch nach diesen 20 Jahren, wie Menschen dort verhungern. Wir müssen humanitär helfen, über andere Institutionen und Nicht-Regierungsorganisationen, aber eben nicht über dieses Taliban-Regime“, sagte Müller im phoenix-Interview.

