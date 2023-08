Teilen

Auf immer mehr Smartphones finden sich Apps für Online Casinos. Der Umstand, immer und von überall aus das Glück auf die Probe stellen zu können, hat dem Markt extrem geholfen. Vor allem haben auch die Online Casinos dafür gesorgt, dass das Glücksspiel heute in einem ganz anderen Licht beleuchtet wird. Denn waren Casinos vor ein paar Jahren noch damit beschäftigt, das schmuddelige Image loszuwerden, so ist das Glücksspiel heute schon massentauglich.

Neben dem Online Casino gibt es auch noch das Live Casino. Hier versucht der Anbieter, das altbekannte Casino Feeling in die eigenen vier Räume zu transportieren. Aber kann das überhaupt gelingen?

Online Casinos: Darin können sie sich unterscheiden

Wird von einem Online Casino gesprochen, dann handelt es sich um einen Oberbegriff, der in verschiedene Casino Varianten unterteilt werden kann. Es gibt das Live Casino, aber auch webbasierte Online Casinos sowie Online Casinos, die downloadbasiert sind.

Das webbasierte Online Casino wird direkt im Internet aufgerufen. Das heißt, es genügt das Aufrufen der Homepage, schon kann nach dem Login-Verfahren das Glück auf die Probe gestellt werden. Am Ende ist nur eine aufrechte Internetverbindung erforderlich, damit man Poker oder Roulette spielen kann.

Handelt es sich hingegen um ein downloadbasiertes Online Casino, muss im Vorfeld eine Software runtergeladen und installiert werden. Das heißt, der Zugriff auf das Online Casino ist nur von dem Gerät aus möglich, auf dem die Software installiert worden ist.

Das Live Casino kann Teil eines web- oder downloadbasierten Online Casinos sein. Bei dem Livestream-Modus wird das Spiel von einem Live-Dealer moderiert. Der Spieler bekommt hier das Gefühl, er wäre in einer richtigen Spielbank, obwohl er in den eigenen vier Wänden sitzt.

Die Vor- und Nachteile im Überblick

Das Interesse an Live Casinos ist enorm. Vor allem auch deshalb, weil hier ein völlig authentisches Gefühl vermittelt wird. Doch worin unterscheidet sich das klassische Online Casino vom Live Casino?

Während im Online Casino alles automatisiert abläuft, also stets gegen den Computer gespielt wird, wird im Live Casino gegen den realen Live Dealer gezockt.

Im Online Casino gibt es keine Mitspieler – im Live Casino schon. Wer also Blackjack spielt, hat mitunter an seiner Seite Mitspieler, die einen enormen Einfluss auf das weitere Spielgeschehen haben können.

Jedoch ist die Vielfalt an Spielen im Live Casino oft beschränkt. Hier punktet am Ende das reguläre Online Casino. Denn gibt es im Online Casino oft mehrere Varianten beliebter Tischspiele, ist das im Live Casino oft nicht der Fall – hier stehen in der Regel nämlich nur die gängigsten Varianten zur Verfügung.

Ist das Angebot des Online Casinos überhaupt seriös?

Ob Live Casino oder nicht: Bevor ein Konto eröffnet wird, muss überprüft werden, ob der Anbieter seriös ist. Die echte Casino-Atmosphäre bietet keinen Vorteil, wenn es mitunter Hinweise gibt, dass betrügerische Absichten verfolgt werden.

Aufgrund der Tatsache, dass es eine große Vielzahl an Online Casinos gibt, ist es ratsam, einen Online Casino Vergleich durchzuführen. Jedoch nur mit Anbietern, die auch im Vorfeld als seriös eingestuft wurden.

Im Zuge des Vergleichs sollte man einen Blick auf das Spielangebot werfen. Wer bestimmte Roulette-Varianten spielen will, muss überprüfen, ob diese angeboten werden. All jene, die hingegen nur an Slots ihr Glück testen möchten, müssen im Vorfeld einen Blick auf dieses spezielle Angebot werfen.

Zudem sollte man auch überprüfen, welche Einzahlungsmethoden akzeptiert werden. Möchte man sein Konto mit der Kreditkarte kapitalisieren, so wird man in der Regel kaum auf ein Online Casino stoßen, das diese Einzahlungsmethode ablehnt. Anders sieht die Sache aus, wenn man mit PayPal oder einer Kryptowährung arbeiten will – das sind beliebte Einzahlungsmethoden, aber noch nicht in jedem Online Casino verfügbar.

Bei Unsicherheit auf Test- und Erfahrungsberichte zurückgreifen

Wer etwa unsicher ist, bei welchem Online Casino ein Konto eröffnet werden soll, kann auch einen Blick auf die Test- und Erfahrungsberichte werfen. Im Internet finden sich viele Berichte, sodass man hier im Vorfeld eine Übersicht bekommt, welche Anbieter empfehlenswert sind und von welchen Online Casinos besser die Finger gelassen werden sollten.