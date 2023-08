Istanbul – Eine lebendige Metropole als beliebtes Reiseziel

Teilen

Die Türkei zählt schon viele Jahre zu den beliebtesten Destinationen deutscher UrlauberInnen. Neben den beliebten Küstenregionen reisen viele Reisende auch in die Millionenmetropole und kulturelle Hauptstadt der Türkei, Istanbul.

Die Stadt hat eine lange Geschichte und bietet neben Kunst und Kultur auch variationsreiche Kulinarik. Wir werfen einen Blick auf die belebte Metropole als Reiseziel. Welche Reisezeiten eignen sich am besten? Was sollte man vor Ort auf keinen Fall verpassen?

Reise nach Istanbul

Besonders toll an der Destination Istanbul ist, dass die Stadt sich das ganze Jahr über für einen Besuch eignet. Die etwas kälteren Monate von November bis Januar können für das Erkunden der Stadt gerade richtig sein. Ortskundige empfehlen aber besonders die frühen Sommermonate Mai und Juni, sowie den Herbst, also September und Oktober. Im Sommer von Juli bis August, wird es in der Stadt dagegen oft richtig heiß, was sich vor allem für SonnenanbeterInnen eignet.

Wenn Sie nach Istanbul reisen, tun Sie dies am besten mit dem Flugzeug. Die Anreise ist zwar auch auf dem Landweg möglich, allerdings müssen auf dem Weg mindestens fünf Länder passiert werden. Bei einer Reisezeit von wenigen Tagen lohnt sich die beschwerliche Fahrt daher kaum. Vergleichen Sie günstige Flüge nach Istanbul rechtzeitig vor Ihrer Abreise, so können Sie nicht nur Zeit, sondern auch noch Geld sparen. In Kombination mit Hotelbuchungen kann weiter gespart werden und Sie schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe.

Um Istanbul ausgiebig erkunden zu können, empfiehlt sich eine Aufenthaltsdauer von mindestens drei, am besten fünf Tagen. So können Sie neben den wichtigsten Sehenswürdigkeiten und kulinarischen Highlights auch die Stimmung der Stadt aufnehmen und sich zu spontanen Ausflügen hinreißen lassen. Vor Ort ist kein PKW notwendig, denn das öffentliche Verkehrsnetz ist gut ausgebaut und im innersten Stadtkern, kann man die wichtigsten Sehenswürdigkeiten auch gut zu Fuß ansteuern.

Was Sie unbedingt sehen sollten

Istanbul zählt zu einer der wenigen Städte, die an jeder Ecke etwas zu bieten hat. Neben herzhaftem Streetfood und prunkvollen Lokalen zählt die Stadt eine Menge ehrwürdiger Gebäude. Besonders die Kunst- und Kulturszene floriert in der lebendigen Metropole. Immer wieder bringt die energetische Stadt neue Talente hervor. Auch Musik, Film und Theater werden in der Region großgeschrieben. Wer zur richtigen Zeit in Istanbul ist, kann an großen internationalen Filmfestspielen teilnehmen, oder auf kulturellen Events, wie dem jährlichen internationalen Jazz Festival mittanzen.

Die bekannteste Sehenswürdigkeit der Metropole ist allerdings der Topkapi-Palast. Jeden Tag strömen hunderte Menschen in das denkmalgeschützte Bauwerk, das etwa 400 Jahre über als Verwaltungs- und Bildungszentrum des Osmanischen Reiches diente. Auf über 300 Tausend Quadratmetern Grundfläche erstreckt sich eines der größten Palastmuseen der Welt. Um sicher zu sein, dass Ihnen an den Tagen Ihres Aufenthaltes auch Eintritt gewährt wird, lohnt sich der Kauf eines Tickets für den Besuch bereits vor Ihrer Reise.

Weiteres kulturelles Highlight auf dem Städtetrip in Istanbul ist für viele die Blaue Moschee, die im 17. Jahrhundert von Sultan Ahmet I. erbaut wurde. Sie verfügt über sechs Minarette und besticht durch ihre blauen Kacheln im Inneren. Rund 29 Tausend von Hand gefertigte Fliesen in Form von Blumen, sowie 200 bunte Fenster sorgen für die außergewöhnliche Optik des großen Bauwerks. Gegenspieler ist die Hagia Sophia, griechisch-orthodoxe Kathedrale, die direkt gegenüber der Blauen Moschee erbaut und während ihrer langen Geschichte dreimal wiederaufgebaut wurde. Möchten Sie tiefer in die Vergangenheit der Gebäude und die Kultur der Stadt eintauchen, lohnt sich eine geführte Besichtigung, in der Sie mehr über die letzten Jahrhunderte Istanbuls erfahren können.

Seit diesem Sommer ist auch das berühmte Wahrzeichen, der Mädchenturm, wieder für Besichtigungen eröffnet. Der rund 30 Meter hohe Turm wurde in den letzten zwei Jahren kernsaniert und diente in der Vergangenheit bereits als Leuchtturm, Zollhaus, Quarantänestation und optischer Telegraf. Heute wird er ausschließlich für die touristische Nutzung eingesetzt.

Wenn Sie sich für eine Reise in die Türkei entscheiden, sollten Sie auf jeden Fall auch einen echten Basar erleben. In Istanbul bietet sich dafür der Große Basar an. Der riesige überdachte Markt, der bereits 1461 errichtet wurde und immer noch in alter osmanischer Atmosphäre erstrahlt, ist nach Warenarten unterteilt. Um sich hier zurechtzufinden, kann es eine Weile dauern, daher werden vor Ort auch geführte Wanderungen angeboten, um die historischen Märkte zu erkunden.

Spezielle Highlights übers Jahr

Istanbul ist die Stadt der Festivals. In einer so lebendigen Metropole wird musiziert und getanzt, sowohl in den kleinen Gassen, als auch im großen Stil, bei den jährlichen kulturellen Highlights der Stadt. Auch religiöse und kulturelle Events finden das ganze Jahr über statt und für die Foodies unter den Reisenden hat Istanbul ebenfalls einige besondere Leckerbissen zu bieten.

Als eines der größten Events gilt das Internationale Music Festival, bei dem im Juni und Juli neben den unterschiedlichen Musikstilen, wie klassischer türkischer Musik, bis hin zu Balletts und Opern, auch Film, Tanz und Contemporary Kunst eine große Rolle spielen. Seit rund 50 Jahren zählt das Event zu den kulturellen Highlights des Jahres, sowohl für UrlauberInnen als auch EinwohnerInnen. Ein jüngeres Publikum zieht das jährliche Sonar Festival an. Mit elektronischer Musik läutet das beliebte Event den Frühling ein und bringt Menschen aus ganz Europa in die pulsierende Stadt.

Das Hidirellez Festival in Istanbul bietet als großes Volksfest traditionelle und kulturelle Besonderheiten der Extraklasse. Neben landesüblicher Küche werden hier übliche Bräuche wiederbelebt. Rund 90 Tausend Menschen besuchen jährlich das Festival.

Auch für Liebhaber der türkischen Küche hat Istanbul einige Festivals zu bieten. Neben dem Istanbul Coffee Festival gibt es im Dezember und Januar das Festival der Gastronomie Istanbuls. Neben gutem landesüblichem Essen treten Chefköche aus der ganzen Welt in spannenden Challenges gegeneinander an. Über mehrere Tage kann hier Kulinarik auf höchstem Niveau erlebt werden.

Viele sagen, dass man Istanbul nicht einmal in einem ganzen Leben komplett erfahren kann, weil es so viel zu entdecken gibt. Dennoch lohnt sich auch ein kurzer Trip, um die unverwechselbare Energie der Metropole kennenzulernen.

