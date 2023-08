Chinesischer Musk-Doppelgänger fordert Zuckerberg heraus

Teilen

Peking – Es hat ihn zwar niemand eingeladen, trotzdem bereitet sich der chinesische TikToker und Elon Musk Doppelgänger auf einen Kampf gegen Facebook-Chef Mark Zuckerberg vor.

Yilong Ma hat eine verblüffende Ähnlichkeit mit Musk, und er hat Videos gepostet, in denen er sich ebenfalls auf einen „Kampf“ mit Zuckerberg vorbereitet.

In einem Clip posiert er mit Boxhandschuhen neben einem Mann, der einen Karton über dem Kopf trägt, auf dem ein Bild von Zuckerberg klebt.

„Elons Zwillinge in China trainieren für den Fall der Fälle“, schrieb Ma in der Überschrift seines neuesten Videos, das ihn beim „Schattenboxen“ zeigt. In den Kommentaren fügte er hinzu: „Ich trainiere wie verrückt“. In dem Clip steht er auch vor einem Tesla und ruft „Come on“ und „KO“.

Wer weiß, vielleicht lassen sie ihre Doppelgänger gegeneinander antreten, wenn der echte Musk und Zuckerberg nicht in den Ring steigen.

Musk-Zuckerberg-Kampf

Musk, 52, erklärte erstmals am 20. Juni auf Twitter, jetzt bekannt als X, dass er „zu einem Käfigkampf bereit sei, wenn er [Zuckerberg] es ist“. Dies geschah, nachdem bekannt wurde, dass Zuckerberg, 39, den Konkurrenten der Social-Media-Plattform, Threads, entwickelt hatte.

Zuckerberg postete daraufhin einen Screenshot von Musks Tweet in einer Instagram-Story und schrieb „Send me location“. Anfang dieser Woche kündigte Musk an, dass der vermeintliche Kampf auf X live übertragen wird.

Musk stemme bereits „den ganzen Tag Gewichte“, um sich auf seinen angekündigten Käfigkampf gegen Zuckerberg vorzubereiten.

„Ich bin heute bereit. Ich schlug den 26. August vor, als er mich zum ersten Mal herausforderte, aber er hat nicht bestätigt. Ich halte nicht den Atem an“, sagte der Meta-Chef als Antwort auf Musks Beitrag auf Twitter.

Musk ist Zuckerberg von der schieren Körpergröße her überlegen, und er hat davon gesprochen, dass er in seiner Jugend in Südafrika an „knallharten Straßenkämpfen“ teilgenommen hat. Zuckerberg, 39, ist dagegen ein aufstrebender MMA-Kämpfer, der bereits Jiu-Jitsu-Turniere gewonnen hat.

Musk und Zuckerberg sind laut der letzten Forbes-Jahresbilanz die zweit- bzw. 16-reichsten Menschen der Welt.

Zum Thema

– Jiu-Jitsu –

MMA: Goldmedaille für Facebook-Chef Mark Zuckerberg

Zuckerberg zufolge ist Kampfsport für ihn eine Möglichkeit, angesichts der Flut schlechter Nachrichten, die ihn täglich erreichen, abzuschalten