Wo stehen Deutschlands Luxus-Immobilien?

Ob in München, Hamburg, Sylt oder Berlin – der Markt für teure Häuser und Wohnungen boomt trotz Inflation und weiterhin hoher Bauzinsen. Während die Preise auf dem Immobilienmarkt stagnieren oder sogar leicht rückläufig sind, scheinen Luxusimmobilien in Deutschland für Investoren aus aller Welt attraktiver denn je zu sein. Wer träumt nicht von einer großzügigen Villa mit privatem See- oder Meerzugang, einer Parkanlage mit Pool als Garten und Zimmern, in denen man sich verlaufen kann?

Die meisten Luxusvillen und -wohnungen Deutschlands stehen nach wie vor in Bayern, während Kampen auf Sylt, Berlin und Hamburg die höchsten Quadratmeterpreise aufweisen.

Ammersee bei München

Zwischen rund 7.000 und 11.000 Euro/m² müssen Käufer hier für eine der begehrten Luxusvillen in Herrsching, Dießen oder Schondorf auf den Tisch legen. Seitdem Sängerin Helene Fischer und Freund Thomas Seitel ihre Luxusvilla am See bezogen haben, steigen die Preise auch hier unaufhaltsam. Während die Schlagersängerin lediglich das Grundstück kaufte und ihre Traumvilla nach eigenen Vorstellungen baute, wechselte im Nachbardorf Utting ein anderes Anwesen für stolze 15 Millionen Euro den Besitzer. Die 445 Quadratmeter große moderne Luxusvilla steht auf einem sonnigen, jedoch uneinsehbaren, 6300 Quadratmeter großen Grundstück.

Noch mehr erzielte das ehemalige Heim von Moderator Thomas Gottschalk. Die ehemalige Villa Weiß liegt auf einem 25.000 Quadratmeter großen Gelände und wurde 2022 an eine Immobilienfirma verkauft. Auf dem hügeligen Gelände sollen nun neun luxuriöse Einfamilienhäuser mit einem geschätzten Verkaufswert von 50 Millionen Euro entstehen.

München-Bogenhausen

Bogenhausen im Nordosten von München besticht mit Grünflächen, alten Villen und Nähe zur Isar. Aus einem schlichten Bungalow, in dem einst die Schauspielerin Margot Hielscher lebte, ist nach ihrem Tod Deutschlands teuerste Villa entstanden. Das Isar-Palais in Bogenhausen ist ein Luxusobjekt im eleganten Jugendstil-Look geworden, das für rund 40 Millionen Euro aufgerufen wurde. Auf sechs Etagen sind hier 22 Zimmer auf über 1100 Quadratmeter Wohnfläche entstanden, Fitnessstudio mit Sauna inklusive. Der neue Besitzer des Isar-Palais schweigt sich allerdings über den tatsächlichen Kaufpreis aus.

München-Grünwald

Die 11.000-Seelen-Gemeinde im Süden Münchens ist auch über Deutschland hinaus als eines der teuersten Pflaster des Landes bekannt. Hier bekam Fernsehlegende Blacky Fuchsberger einen Brunnen als Denkmal gesetzt und vor dem Aldi parken überwiegend Porsches. In Grünwald leben FC Bayern-München-Stars wie Oliver Kahn und Miroslav Klose Tür an Tür mit Showgrößen wie Uschi Glas und Kai Pflaume.

Zu seinen FC Bayern-Zeiten errichtete sich Innenverteidiger Jerome Boateng hier seine Traumvilla in minimalistischem Bauhausstil. Der dafür aufgerufene Preis schlägt mit 11,5 Millionen Euro zu Buche. Dafür gibt es eine großzügige Wohnfläche von rund 506 Quadratmetern auf einem weitläufigen Grundstück von 1808 Quadratmetern.

Zu den Annehmlichkeiten gehören ein privates Kino, ein Whirlpool, ein exklusiver „Masterbereich“ mit einem separaten Schlafzimmer für absolute Privatsphäre sowie ein separater Kinderbereich. Eines der Badezimmer ist auf eigenen Wunsch Boatengs ganz in Lila gehalten. Des Weiteren bietet die Immobilie einen umfassenden Wellnessbereich mit allen Schikanen und einen luxuriösen Pool mit einer stilvollen Lounge.

Hamburg-Außenalster

Hamburg ist bekannt für seine Prachtviertel aus der Gründerzeit, die einige der teuersten Immobilien Deutschlands beherbergen. Allen voran die Elbchaussee und die Große Elbstraße, die mit begehrten Wohnlagen direkt an der Hamburger Alster und Elbe locken. Investoren finden hier ein attraktives Pflaster für den Kauf oder Verkauf von Immobilien aller Art. In Winterhude und der Harvestehuder Milchstraße werden Preise von bis zu 11.000 Euro/m² erzielt.

19,9 Millionen Euro zahlte ein Käufer für ein Anwesen, das Ende des 19. Jahrhunderts erbaut wurde – eine Villa von fünf Etagen sowie eine Garage für fünf Autos. Ein leeres, 1100 Quadratmeter großes Grundstück in der Nähe wechselte 2023 sogar für stolze 27,7 Millionen Euro den Besitzer.

Doch auch Hamburgs exklusive Hafen-City steht den teuren Villenvierteln an der Alster in nichts nach. Rund 11 Millionen Euro wurden 2019 für eine elegant ausgestattete Wohnung über Hamburgs Juwel, der Elbphilharmonie, aufgerufen. Für das Privileg, zu den Veranstaltungen ins „Elphi“ lediglich in den Aufzug steigen zu müssen, blätterte der Käufer pro Quadratmeter Wohnfläche 38.000 Euro hin.

Berlin-Mitte

In der Hauptstadt werden Luxusimmobilien nicht immer gekauft, sondern gerne auch gemietet. Eine Monatsmiete von 22.380 Euro inklusive Nebenkosten wird für das vom renommierten Architekten J. Mayer H. entworfene Penthouse verlangt. Das entspricht 27,08 Euro/m².

Mit beeindruckenden 720 Quadratmetern ist sie jedoch fünfmal größer als ein durchschnittliches Einfamilienhaus. Das unmöblierte Penthouse besticht durch farbenfrohe und markante grafische Elemente auf dem Boden und der Decke. Von einer der Dachterrassen mit Sauna bietet sich ein atemberaubender Blick auf den Französischen Dom.

Wer lieber in Eigentum investiert, wird in Berlin Mitte schnell fündig, wo sich die luxussanierten Apartments aneinanderreihen. An der Spitze des Rankings steht ein luxuriöses Penthouse im Stil der 20er Jahre. Mit einer Wohnfläche von 597 Quadratmetern, neun Zimmern und drei Bädern wird es für 17,9 Millionen Euro angeboten. Mit einer Dachterrasse in der sechsten Etage, die einen direkten Blick auf die Friedrichswerdersche Kirche bietet, umfasst die gesamte Nutzfläche sogar 822 Quadratmeter.