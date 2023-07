Gerüchte über Albas Wechsel in die MLS kamen erstmals im Mai auf, als Alba ankündigte, den Verein am Ende der Saison zu verlassen.

Der spanische Außenverteidiger Jordi Alba hat sich laut einem Bericht von vertrauenswürdigen Quellen vom Donnerstag bereit erklärt, seine ehemaligen Teamkollegen vom FC Barcelona, Lionel Messi und Sergio Busquets, bei Inter Miami CF wiederzusehen, berichtete GGBet.

Gerüchte über Albas Wechsel in die MLS kamen erstmals im Mai auf, als Alba ankündigte, den Verein am Ende der Saison zu verlassen. Alba verbrachte 11 Jahre bei Barcelona und gewann sechs spanische Ligatitel sowie den UEFA-Champions-League-Titel im Jahr 2015.

Diese Gerüchte heizten sich durch neue Infos auf, als der geschäftsführende Eigentümer von Inter Miami, Jorge Mas, ein Bild twitterte, das eine dritte mysteriöse Verpflichtung nach Messi und Busquets andeutete.

Inter Miami hat die Verpflichtung von Alba noch nicht offiziell bekannt gegeben, aber eine Ankündigung wird in den kommenden Tagen erwartet. Der von David Beckham unterstützte Klub liegt in der Eastern Conference auf dem letzten Platz und ist neun Punkte von einem Playoff-Platz entfernt.

Die gute Nachricht für die Fans von Inter Miami ist, dass Alba, Messi und Busquets sowie der neue Trainer Tata Martino, der alle drei Spieler für eine kurze Zeit in Barcelona trainiert hat, perfekt ineinander greifen werden. Wenn sie gut ins Spiel kommen, kann Inter Miami die Saison vielleicht noch retten.

Als der siebenfache Ballon d’Or-Gewinner Lionel Messi ankündigte, in die USA zu gehen, um seine MLS-Karriere zu beginnen, setzte sofort der Messi-Effekt ein. Die Fangemeinde von Inter Miami CF in den sozialen Medien explodierte, die Ticketpreise schossen in die Höhe und die kommenden Spiele waren ausverkauft. Und das alles, bevor er überhaupt einen Vertrag unterschrieben hatte.

Indem sich die Liga und der Verein mit den Einzelheiten des Wechsels von Messi zu Inter Miami nach dem Auslaufen seines PSG-Vertrags am 30. Juni befassten, tauchten Fragen darüber auf, wie man einen Vertrag formulieren sollte, der einen solchen Einfluss ausgleicht. Würde es ausreichen, einen Spieler, der 2023 auf der Forbes-Liste der bestbezahlten Sportler der Welt mit 130 Millionen US-Dollar an zweiter Stelle steht, mit Geld zu locken? Die Antwort von Miami und der MLS heißt, Partner aus der Liga mit ins Boot zu holen.

Der Deal, der in seiner Struktur einzigartig ist, wirft interessante Fragen zur Aufteilung der Einnahmen von Superstars und zu den Auswirkungen auf die Verhandlungen über Medienrechte auf.

Messis Vertrag mit Inter Miami hat einen Gesamtwert von bis zu 150 Millionen US-Dollar, der sich aus seinem Gehalt, der Antrittsprämie und der Beteiligung am Team zusammensetzt. Aber das ist noch nicht alles. So wurden Vereinbarungen zur Einnahmeaufteilung mit Adidas, Apple und anderen ausgehandelt. Während die millionenschweren Gehaltszahlungen des Vertrags im modernen Fußball ein alter Hut sind, bieten die Vereinbarungen über die Aufteilung der Einnahmen mit den Ligapartnern etwas Neues.

Inter Miami und die MLS haben bekannt gegeben, dass Lionel Messi am Sonntag, den 16. Juli, offiziell von seinem neuen Team vorgestellt wird. Die Präsentationsveranstaltung soll auf dem Stadion in Miami stattfinden. Es wird erwartet, dass bei dieser Gelegenheit auch der spanische Mittelfeldspieler Sergio Busquets vorgestellt wird, der in Barcelona an der Seite von Messi gespielt hat.

Während Inter Miami vor kurzem Gerardo Tata Martino als neuen Trainer vorgestellt hat, sind die notwendigen Formalitäten für die Übernahme des Amtes noch nicht abgeschlossen. In der Zwischenzeit wird Javier Morales, ein weiterer Argentinier, als Interimstrainer für das Team fungieren.

Inter Miami steht derzeit eine schwierige Saison bevor. Nach neun sieglosen Spielen, zwei Unentschieden und sieben Niederlagen in diesem Zeitraum liegt das Team wie oben erwähnt auf dem letzten Platz der Eastern Conference.