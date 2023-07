Ist die Kaukasusregion Teil des Nahen Ostens?

Teilen

ein Gastbeitrag von Adil Shamiyev

Der Südkaukasus und der Nahe Osten befinden sich seit langem im Epizentrum geopolitischer, ideologischer und ethnischer Spannungen. Während der hybride Krieg zwischen Israel und dem Iran eine neue Dynamik erfährt, könnten die anhaltenden Spannungen zwischen Armenien und Aserbaidschan eine zweite Front eröffnen, an der sowohl Tel Aviv als auch Teheran beteiligt sein könnten.

Seit der islamischen Revolution im Jahr 1979 führen Teheran und Tel Aviv einen asymmetrischen Krieg, bei dem sie sich Instrumente wie Stellvertretergruppen im gesamten Nahen Osten und Cyberangriffe zunutze machen. Während der Iran die Achse des Widerstands unterstützt hat, konzentrierte sich Israel vor allem auf den Kampf gegen die Hisbollah an seinen Grenzen und in Syrien sowie auf iranische Mitarbeiter, die an seinem Atomprogramm arbeiten.

In den letzten zwei Jahren haben die regionalen Ereignisse die Bedeutung des Kaukasus, der schmalen Landenge zwischen Iran und Russland, der Europa über das Schwarze und das Kaspische Meer mit Zentralasien verbindet, deutlich gemacht. Der schlecht durchdachte Rückzug der USA aus Afghanistan machte die Hoffnung zunichte, dass die zentralasiatischen Binnenstaaten in der Lage sein würden, Transportrouten durch dieses Land zu eröffnen und damit eine Verbindung zum indischen Subkontinent und zum Indischen Ozean herzustellen.

Der Einmarsch Russlands in der Ukraine legte dann den Landverkehrskorridor, der China über Kasachstan, Russland und Weißrussland mit Europa verbindet, abrupt still. Plötzlich ist der einzige Landweg, der China und Zentralasien mit Europa verbindet, derjenige, der durch den Kaukasus führt.

Zusammenrücken zwischen Aserbaidschan und Israel

Im März wurde in Tel Aviv die aserbaidschanische Botschaft eröffnet. Botschaften sind nur ein Aspekt bilateraler Beziehungen, doch ihnen kommt als eine Art Schaufenster des Beziehungsstatus besonderer Stellenwert zu. Daher machte im November 2022 die Ankündigung mächtig Schlagzeilen, dass Aserbaidschan als erstes schiitisches Land eine Botschaft im jüdischen Staat eröffnen will. Der Schritt erhält noch mehr Bedeutung, da er satte 30 Jahre nach der Aufnahme offizieller Beziehungen zwischen den beiden Staaten erfolgt und Israel eine diplomatische Vertretung in Baku bereits seit 1993 unterhält.

Die Einrichtung einer aserbaidschanischen Handelsvertretung im Sommer 2021 hingegen, die ebenfalls eine „schiitische Premiere in Israel“ war, erfolgte recht stillschweigend. Dabei wurden die Handelsbeziehungen seither enorm ausgeweitet und nehmen in Anbetracht des russischen Krieges gegen die Ukraine noch weiter zu, unter anderem durch Kooperationsprojekte im wirtschaftlich-technologischen Bereich.

Israels Engagement in Berg Karabach ist Teil eines größeren geopolitischen Rätsels; sowohl Israel als auch die Türkei nutzen diesen Konflikt um den aggressiven Ambitionen Irans in der Region entgegenzuwirken und Berg Karabach als „Sicherheitspuffer“ zu nutzen. Die Waffen, die Israel während der 44 Tage des Krieges im Jahr 2020 in den BK-Konflikt exportierte, ließen kaum Zweifel daran, dass Jerusalem Aserbaidschan in Berg Karabach als stellvertretendes Kriegsgebiet gegen die iranische Aggressivität in der Region unterstützen will, die Holocaust-Leugnung, nukleare Drohungen und Aussagen über die Zerstörung Israels und des Zionismus miteinander verbindet.

Mit anderen Worten: Israel, die Türkei und Aserbaidschan könnten als eine Seite in diesem Konflikt betrachtet werden. Auf der anderen Seite ist das Bündnis zwischen Iran, Armenien und Russland ein wichtiger Faktor im Berg Karabach-Konflikt. Diese Länder sind historisch und kulturell miteinander verbunden und unterhalten seit langem diplomatische Beziehungen. Während des Krieges von 2020 leistete der Iran Armenien logistische Unterstützung, einschließlich des Transports von militärischer Ausrüstung und Personal, während Russland Waffen und Munition lieferte.

Die Rhetorik Teherans kommt in einer Zeit zunehmender Spannungen zwischen Israel und dem Iran und der Anreicherung von Uran über 84% hinaus, was zu Bedenken hinsichtlich des Potenzials des Irans für eine Bewaffnung seines Atomprogramms führt, was zu einem „Ausbruch“ des Irans führen könnte, um eine Schwellen- oder tatsächliche Atommacht zu werden.

In der Vergangenheit haben pro-iranische Milizen im Irak Behauptungen aufgestellt, dass Israel von Aserbaidschan und dem Iran aus operiert, wobei sie die autonome Region Kurdistan im Irak oft als einen Ort beschuldigten, an dem Israel operiert habe. Dies zeigt, wie die zunehmende Rhetorik Irans darauf abzielt, die kurdische autonome Region und auch das benachbarte Aserbaidschan ins Visier zu nehmen.

Auswirkungen der israelisch-aserbaidschanischen Annäherung auf die Rhetorik Teherans

Die Beziehungen zwischen dem Iran und Aserbaidschan haben sich in jüngster Zeit verschlechtert, nachdem im September 2022 zu der militärischen Auseinandersetzung zwischen Armenien und Aserbaidschan an der Staatsgrenze kam. Obwohl der Iran während des Berg-Karabach-Krieges 2020 die Rückgabe der von Baku kontrollierten Gebiete unterstützte, hat Teheran stets betont, dass die armenischen Hoheitsgebiete eine rote Linie darstellen, die Aserbaidschan nicht überschreiten darf.

Die zunehmenden aserbaidschanisch-iranischen Spannungen scheinen durch die Folgen des Krieges um die Enklave Berg-Karabach (die international als Teil Aserbaidschans anerkannt ist, aber überwiegend von Armeniern bewohnt wird) im Jahr 2020 ausgelöst worden zu sein; dazu gehören auch die jüngsten Bemühungen Bakus, sich den Zugang zu den Korridoren zu sichern, die in dem von Russland vermittelten Waffenstillstandsabkommen, das die Kämpfe zwischen Armenien und Aserbaidschan beendete, festgelegt wurden.

Tiefergehend ist der Iran jedoch auch über die engen und zunehmend öffentlichen Beziehungen Aserbaidschans zu Israel besorgt. Diese Beziehung ist eine von mehreren geostrategischen Verschiebungen der letzten Zeit, die sich auf das Kalkül Teherans auswirken, darunter der Einmarsch Russlands in der Ukraine, die daraus resultierende Vertiefung der Beziehungen Irans zu Moskau und ein mögliches Friedensabkommen, das den drei Jahrzehnte währenden Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan endgültig beenden könnte.

Nach Ansicht Teherans droht das letztgenannte Szenario das regionale Gleichgewicht zwischen dem Iran und Russland zu verschieben, insbesondere hinsichtlich der Kontrolle der regionalen Verkehrsinfrastruktur. Das von Aserbaidschan zurückgewonnene Territorium umfasst Gebiete entlang seiner Grenze zum Iran sowie einen Teil der Hauptverkehrsstraße, die den Iran mit Armenien verbindet – eine wichtige Handelsroute nach Russland und zum Schwarzen Meer. Berichten zufolge war Teheran verärgert, als Baku daraufhin begann, iranischen Lastwagen, die Waren über diese Route transportierten, Steuern aufzuerlegen.

Was vielleicht noch wichtiger ist, ist die Tatsache, dass diese Route nach Ansicht hochrangiger regionaler Analysten und Beamter ein wichtiger Korridor für den Drogenhandel, den Ölschmuggel und andere Aktivitäten zur Aufhebung der Sanktionen war – und möglicherweise auch bleibt -, der dazu beitrug, den wirtschaftlichen Druck auf die Islamische Republik zu verringern. Sie wurde offenbar auch genutzt, um russische Waffen über den Iran nach Armenien zu schicken.

In der Tat hat Teheran Armenien in der Vergangenheit stark unterstützt, während Russland jahrelang der wichtigste Sicherheitsgarant Eriwans war und mit diesem in der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit verbündet ist. Bemerkenswert ist jedoch, dass sich Moskau während des Krieges von 2020 offenkundig stärker auf die Seite Aserbaidschans gestellt hat. Die Beziehungen zwischen dem Iran und Aserbaidschan wurden noch weiter verschärft, nachdem am 27. Januar ein bewaffneter Mann in die aserbaidschanische Botschaft in Teheran (Iran) eindrang, tötete den Sicherheitsbeamten der Botschaft und verwundete zwei weitere Personen.

Die internationalen Medien berichteten nur flüchtig über den Vorfall. Nach dem Vorfall beschuldigte der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew offen „einige Zweige des iranischen Establishments“, für den Angriff verantwortlich zu sein, und Baku evakuierte umgehend sein Botschaftspersonal und seine Angehörigen. Dies war ein deutliches Zeichen für die Reibereien zwischen Aserbaidschan und seinem nicht gerade freundlichen Nachbarn, dem Iran.

Obwohl Russland und der Iran es wahrscheinlich vorziehen würden, den Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien auf niedrigem Niveau beizubehalten, während sie diese Länder zunehmend als alternative Transportrouten nutzen, bietet Moskaus derzeitige Konzentration auf die Ukraine Washington eine Chance. Ein zusätzliches hochrangiges Engagement der USA im Südkaukasus würde nicht nur die Friedensbemühungen zwischen Baku und Eriwan unterstützen, sondern auch den russischen und iranischen Aktivitäten in der Region entgegenwirken, einen besseren Zugang der USA zu dieser Region gewährleisten und dazu beitragen.

Die Auswirkungen von Netanjahus Sieg bei den israelischen Wahlen 2022 und seine Anti-Iran-Stimmung sind in der Tat in zahlreichen Äußerungen von ihm und seiner Regierung deutlich geworden. Netanjahu ist ein lautstarker Kritiker des Irans und seines Atomprogramms und vertritt die Ansicht, dass es eine existenzielle Bedrohung für Israels Sicherheit darstellt. Während frühere israelische Ministerpräsidenten wie Naftali Bennett, Yair Lapid und Ariel Sharon ihr Engagement gegen den Iran und sein Atomprogramm betonten, hat Netanjahu dies auf ein noch nie dagewesenes Niveau gebracht, indem er das Thema zu einer Kunstform machte.

Während seiner berühmten Rede vor dem amerikanischen Kongress im Jahr 2015 über das Atomabkommen, das die Verbündeten mit dem Iran anstrebten, kritisierte Netanjahu hinter dem Rücken von Präsident Obama das Abkommen mit den Worten: „Das ist ein schlechtes Abkommen – ein sehr schlechtes Abkommen.“

Netanjahus früheres Handeln als Premierminister wird wahrscheinlich sein zukünftiges Handeln in der Region beeinflussen. Dies könnte zu einer verstärkten Präsenz Israels im Südkaukasus, zu mehr Druck auf den Iran und zu einer größeren Unterstützung Aserbaidschans führen und die oben erwähnten kriegerischen Äußerungen des iranischen Außenministers erklären. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Jerusalem seine öffentlichkeitswirksame Unterstützung, Ausbildung und Lieferung von Waffen an Aserbaidschan aufrechterhalten wird, solange die Teile dieses festen geopolitischen Puzzles im Spiel bleiben – insbesondere die gegenseitige Feindschaft zwischen dem Iran und Israel.

Gastbeiträge geben die Meinung der Autoren wieder und stellen nicht zwingenderweise den Standpunkt von NEX24 dar.

