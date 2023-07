Erdogan veröffentlicht Kondolenzbotschaft zu Özkan Uğurs Tod

Istanbul – Der Musiker und Filmschauspieler sowie Mitglied der türkischen Rockband MFÖ, Özkan Uğur, ist im Alter von 69 Jahren an den Folgen einer Lymphkrebserkrankung in einem Krankenhaus gestorben. Die Nachricht vom Tod des bekannten Musikers übermittelte Gesundheitsminister Fahrettin Koca im Kurznachrichtendienst Twitter. Koca erklärte:

Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/69NB6DQXQO

Auch Präsident Recep Tayyip Erdogan veröffentlichte nach dem Tod des beliebten Künstlers eine Kondolenzbotschaft in den sozialen Medien.

Was für ein schönes Ding du bist

Der am 17. Oktober 1953 in Istanbul geborene Uğur war der jüngste von insgesamt fünf Geschwistern. Sein musikalisches Talent kam bereits in der Grundschule zum Vorschein und als er das Fenerbahce-Gymnasium besuchte, gründete er kurzerhand die Band “Atomikler”.

Seine musikalische Karriere begann er in dem Serif-Yüzbasioglu-Orchester. Es folgten weitere Stationen als Bassgitarrist unter anderem in der Band “Kaygısızlar”, wo er auch seine späteren Musikerkollegen Mazhar Alanson und Fuat Güner kennenlernte. Mit Barış Manço und weiteren war er Gründungsmitglied der legendären Musikgruppe Kurtalan Ekspres. Er experimentierte und spielte mit Aydın Çakuş und Nur Yenal in der Band Ter. Er tat sich mit Erkin Koray zusammen und veröffentlichte 1972 „Hor Görme Garibi / Züleyha“ auf einer 45er-Schallplatte.