Über 60 Mio Touristen: Türkei erwartet Allzeitrekord

Istanbul – Nach einem Rückgang in den Corona-Jahren, könnte die Türkei in diesem Jahr einen Allzeitrekord bei den internationalen Besucherzahlen erreichen. Davon geht auch Mehmet İşler von der Ägäischen Vereinigung für Tourismusunternehmen und Unterkünfte (ETİK) aus.

75 Prozent mehr Italiener

Zu den Aussichten der Branche für die kommenden Monate sagte er, dass die Buchungen aus den beiden größten Märkten, nämlich Russland und Deutschland, vor allem nach den Wahlen im Mai zu steigen begannen. Er wies insbesondere darauf hin, dass die Ankünfte italienischer Touristen im Vergleich zum letzten Jahr um 75 Prozent gestiegen sind. İşler erwartet, dass der Zustrom von Touristen aus dem Ausland in den kommenden Monaten weiter zunehmen wird.

„Bestes Jahr aller Zeiten“

„Wahrscheinlich wird 2023 das beste Jahr aller Zeiten für die Tourismusindustrie sein, mit neuen Rekorden. Es sieht so aus, als würde die Türkei ihr Ziel erreichen, in diesem Jahr 60 Millionen ausländische Touristen zu empfangen und 55 Milliarden Dollar an Tourismuseinnahmen zu generieren“ zitiert die türkische Tageszeitung Hürriyet İşler. Laut Hochrechnungen gehe man sogar von 64,5 Millionen Touristen aus. Zum Vergleich: Im Jahr 1985 lag die Zahl noch bei lediglich zwei Millionen und 1990 bei fünf Millionen.

Rekorde auch im Inlandstourismus

Trotz einer aktuellen Inflations- und Währungskrise hat auch der inländische türkische Tourismus bereits Rekorde gebrochen. Die Entscheidung der Regierung, das diesjährige Opferfest auf neun Tage zu verlängern, wirke sich positiv auf die lokale Tourismusbranche aus, so İşler weiter.

Der Verkauf von Inlandsflugtickets für das Opferfest ist um 320 Prozent gestiegen, berichtet die Wirtschaftszeitung Ekonomi unter Berufung auf Daten der Reiseplattform Enuygun. Auch die Hotelbuchungen im ganzen Land stiegen um 70 Prozent, während der Verkauf von Flugtickets für ausländische Ziele um 174 Prozent zunahm, wie die Daten zeigten.

Die Auslastung in den Urlaubsorten an der Ägäisküste etwa, seien auf fast 100 Prozent gestiegen. In das beliebte Reiseziel Bodrum in der Provinz Muğla fuhren Medienberichten zufolge innerhalb von viereinhalb Tagen rund 100.000 Autos ein.

