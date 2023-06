Turkish Airlines zum 8. Mal beste Fluggesellschaft Europas

Paris – Turkish Airlines wurde von der Luftverkehrs-Ratingagentur Skytrax zum achten Mal in Folge zur besten Fluggesellschaft Europas gekürt, teilte die türkische Fluggesellschaft am Dienstag mit.

Bei den World Airline Awards erhielt das Unternehmen außerdem die Auszeichnungen für das beste Business-Class-Catering, das beste Economy-Class-Catering, die beste Fluggesellschaft in Südeuropa und den besten Economy-Class-Sitz in Europa.

Die Umfrage umfasste Antworten von mehr als 20 Millionen Kunden aus über 100 Ländern.

„Diese Auszeichnung stärkt die führende Position unserer Fluggesellschaft in der Branche. Wir werden unsere Servicestandards weiter verbessern und unseren Gästen das bestmögliche Erlebnis bieten“, zitiert die Nachrichtenagentur Anadolu Bilal Eksi, CEO von Turkish Airlines.

Die Auszeichnungen, auch als die „Oscars der Luftfahrtindustrie“ bezeichnet, wurden im Rahmen einer Veranstaltung im Pariser Luft- und Raumfahrtmuseum verliehen. Neben der Auszeichnung als „Beste Fluggesellschaft Europas“ wurde sie zudem für das weltweit beste Catering in Business und Economy Class sowie den besten Economy Class Sitz in Europa ausgezeichnet, berichtet tip-online.

Edward Plaisted, CEO von Skytrax, sagte: „Es war ein fantastisches Jahr für Turkish Airlines, was die Auszeichnungen angeht, und den Hauptpreis als beste Fluggesellschaft in Europa zum achten Mal zu gewinnen, ist eine bemerkenswerte Leistung.“

✈️🏆

We’re proud be selected as the best in 5 categories at the Skytrax 2023 World Airline Awards.

We were deemed worthy of the „Best Airline in Europe“, „Best Business Class Catering“, „Best Economy Class Catering“, „Best Economy Class Seat“ and „Best Airline in Southern… pic.twitter.com/MYqUEJIG1w

— Turkish Airlines (@TurkishAirlines) June 20, 2023