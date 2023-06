Teilen

Dortmund – Der Engländer erhält einen Sechs-Jahres-Vertrag in Madrid und wird am Donnerstag vorgestellt.

„Jude hat bei uns in jungen Jahren eine sehr positive Entwicklung genommen. Er hat sich nun dazu entschieden, den Schritt zu Real Madrid jetzt schon gehen zu wollen“, zitiert WDR-Sport Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl am Mittwoch. Real zahlt für den 19-Jährigen eine fixe Ablösesumme in Höhe von 103 Millionen Euro.