Zahlreiche türkische Sportler und Sportlerinnen sind aktiv in Nischensportarten und bestreiten Begegnungen auf Weltklasseniveau. Ihr Engagement steigert nicht nur das Interesse für alternative Disziplinen jenseits Fußball, Basketball und Co., sondern unterstreicht den Erfolg des türkischen Sports. Folgende fünf Sportstars gehören dabei zu den besten ihrer Disziplinen.

Mete Gazoz in Bogenschießen

Bogenschießen ist eine historische Sportart in der Türkei, genießt aber leider in der Bevölkerung nicht die Popularität des Fußballes. In den letzten Jahren lässt die türkische Nationalmannschaft allerdings immer mehr von sich sprechen. Besonders auffällig sind die Erfolge des Bogenschützen Mete Gazoz.

Der 24-Jährige gab den Startschuss für seine internationale Karriere bereits vor zehn Jahren und belegte 2014 bei den Olympischen Jugend-Sommerspielen den vierten Platz. Der bisherige Höhepunkt seiner Karriere ist 2020 der Olympiasieg im Einzel in den Olympischen Spielen von Tokio. Dies lässt wieder auf eine Medaille in den nächsten Olympischen Spielen in Paris hoffen.

Busenaz Sürmeneli in Boxen

Im Boxen zählt der türkische Nationalsport auf die Stärke der 25-jährigen Busenaz Sürmeli. Sie begann bereits mit zehn Jahren für den Profisport in Trabzon zu trainieren und ist bis heute bei Trabzonspor unter Vetrag. Bei den Weltmeisterschaften 2019 im russischen Ulan-Ude setzte sie sich im Finale gegen ihre chinesische Rivalin mit 4:0 durch und ergatterte sich die Goldmedaille.

Ein Jahr später besiegte sie erneut eine chinesische Boxerin bei den Olympischen Spielen in Tokio mit 3:0 und brachte das erste olympische Gold in der Kategorie Boxen für die Türkei mit nach Hause. Wie Gazoz ist Sürmeli eine der wichtigsten Medaillenhoffnungen des türkischen Olympiateams.

Örpen Kısacıkoğlu in Poker

In der Türkei wird Poker von vielen Menschen als Hobby gespielt, doch nur wenige Hobbyspieler wagen eine professionelle Karriere. Einer von ihnen ist Örpen Kısacıkoğlu. Er ist nicht nur ein erfolgreicher Unternehmer, sondern auch ein geschickter Pokerspieler, der seit 2011 an verschiedenen Online- und Offline-Turnieren teilnimmt. Aufgrund der allgemeinen Beliebtheit von Texas Hold’em in der Pokerszene konzentriert sich seine Karriere auf diese Variante. Allerdings lässt er sich auch Omaha-Turniere nicht entgehen. Sein bisheriger größter Erfolg ist 2022 der Sieg bei der World Series of Poker Europe, die ihm sein erstes Bracelet einbrachte.

Şahika Ercümen in Freitauchen

Die Weltrekorde der Freitaucherin Yasemin Dalkılıç machte die Disziplin Freitauchen bzw. Apnoetauchen im offenen Wasser in den 2000er Jahren in der Türkei äußerst populär und eröffnete vielen jungen Sportlern den Weg in die internationale Bühne. Unter ihnen befindet sich auch die 38-jährige Şahika Ercümen, die 2003 mit dem Freitauchen begann und im Verlauf der Jahre einen Rekord nach dem anderen aufstellte. So wurde sie 2011in Weißensee mit 110 Metern Weltrekordlerin im Streckentauchen ohne Sauerstoffgerät unter Eis.

2014 brach sie in Kaş einen neuen Weltrekord in der Kategorie Apnoe mit variablem Gewicht ohne Flossen, in dem sie die Tiefenmarke von 91 m erreichte. In der gleichen Kategorie erreichte sie zuletzt 2021 sogar die 100-Meter-Marke. Neben Tiefentauchen ist Ercüman auch in anderen Wasserdisziplinen wie Orientierungstauchen, Unterwasserrugby oder Unterwasserhockey äußerst aktiv und setzt sich für den Wasserschutz ein.

Semih Saygıner in Billiard

In dieser Liste darf natürlich der professionelle Billardspieler Semih Saygıner nicht fehlen. Auch bekannt unter den Spitznamen „Mr. Magic“ und „The Turkish Prince“ ist er in der Billardszene einer der erfolgreichsten Sportler überhaupt. In seiner langen Karriere erlebte der 58-Jährige zahlreiche Tief- und Höhepunkte. Zwischen 1991 und 2007 belegte er in diversen Billardmeisterschaften regelmäßig Podestplätze. Dann folgte eine langwierige Sperrung aufgrund Unstimmigkeiten mit dem türkischen Billardverband.

2014 feierte Sayginer sein Comeback und bewies dem Billardpublikum, dass er all die Jahre nichts an seiner Form verloren hat. Größtes Highlight seiner Karriere war bisher das Finale der Dreiband-Weltcup 2021 im ägyptischen Scharm asch-Schaich. Er traf er auf den niederländischen Weltranglistenführer Dick Jaspers und feierte nach einem umkämpften Spiel seinen ersten Weltcupsieg nach der Sperrung. Aktuell befindet sich Saygıner auf Platz 3 der Weltrangliste.

Ob mit jungen Namen wie Mete Gazoz und Busenaz Sürmeli oder erfahrenen Stars wie Örpen Kısacıkoğlu, Şahika Ercümen und Semih Saygıner, der türkische Sport weist zahlreiche Erfolge in Nischensportarten vor. Dies ermuntert junge Sportler und Sportlerinnen den Einstieg in weniger bekannte Disziplinen und vergrößert die Vielfalt in der türkischen Sportlandschaft.