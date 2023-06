Teilen

Ankara – Erstmals in der Geschichte der Türkei wurde eine Frau als Zentralbankchefin ernannt.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die ehemalige Wall-Street-Bankerin Hafize Gaye Erkan zur neuen Zentralbankchefin des Landes ernannt

Ihre Ernennung und die des neuen Wirtschaftsministers Mehmet Simsek könnten ein Zeichen dafür sein, dass sich die Geldpolitik der Türkei nach Jahren extrem niedriger Zinspolitik und steigender Inflation normalisieren wird.

Erkan, die erste weibliche Zentralbankchefin der Türkei, war früher Managing Director bei Goldman Sachs und Co-CEO der First Republic Bank. Sie ist außerdem die fünfte türkische Zentralbankgouverneurin innerhalb von vier Jahren.

Steile Karriere in den USA

Die 41-Jährige hat eine steile Karriere in der US-amerikanischen Unternehmenswelt hinter sich, mit Stationen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Bankwesen, Investment, Risikomanagement, Technologie und digitale Innovation, aber in ihrem Heimatland ist wenig über Erkan bekannt.

Die neue Zentralbankchefin wurde 1982 in Istanbul als Tochter eines Ingenieurs und einer Lehrerin für Mathematik und Physik geboren. Sie besuchte eine der besten staatlichen Schulen der Türkei, das Istanbuler Gymnasium, und schloss als Zweitbeste ihrer Klasse ab.

Erkan studierte Wirtschaftsingenieurwesen an der Bogazici-Universität, einer der renommiertesten Universitäten der Türkei, und promovierte 2006 an der Princeton-Universität in den Vereinigten Staaten in den Bereichen Operations Research und Financial Engineering.

Managing Director bei Goldman Sachs

2015 und 2016 absolvierte sie Wirtschaftsprogramme an der Harvard Business School und der Stanford Graduate School of Business. Erkan kam 2005 als Associate zur globalen Investmentbank Goldman Sachs und wurde 2011 zum Managing Director ernannt. Im Jahr 2014 kam sie zur First Republic Bank, wo sie 2021 zum Co-Chief Executive Officer ernannt wurde.

„40 Under 40“

Im Jahr 2018 wurde sie von Crain New York Business und der San Francisco Business Times in die Liste der „40 Under 40“ aufgenommen, die besagt, dass Erkan die einzige Frau unter 40 Jahren ist, die bei einer der 100 größten US-Banken als Präsidentin oder CEO tätig ist. Im Juni 2022 wurde Erkan zum Chief Executive Officer von Greystone, einer in New York ansässigen Immobilienfinanzierungs- und Investmentgesellschaft, ernannt.

„Angesichts ihrer Ausbildung in Princeton und ihrer Erfahrung auf höchster Ebene im US-Bankensektor gehe ich davon aus, dass die neue Gouverneurin zu einer orthodoxen Politik zurückkehren wird“, erklärte Selva Demiralp, Professorin für Wirtschaftswissenschaften an der Koç-Universität in Istanbul, gegenüber dem US TV-Sender CNBC.

Der Vorbehalt läge darin, wie viel Autonomie die Zentralbank ausüben könnte und in welchem Umfang – etwas, das die Anleger laut Demiralp abwarten müssen. Das Urteil könnte schon in zwei Wochen fallen, wenn die Zentralbank zu einer Zinssitzung zusammenkommt.

Hafize Gaye Erkan has also held senior roles at Goldman Sachs https://t.co/6XfOxILZtF pic.twitter.com/w21EE4mTm4 — Financial Times (@FinancialTimes) June 9, 2023

Letzte Woche ernannte Erdogan Mehmet Simsek, einen Verfechter einer orthodoxen Wirtschaftspolitik, zum türkischen Schatz- und Finanzminister. Die Ernennung deutete auf eine Abkehr von der weithin als unorthodox angesehenen Wirtschaftspolitik Erdogans hin, einschließlich der Überzeugung, dass eine Anhebung der Zinssätze die Inflation erhöht.

Şimşek war von 2007 bis 2009 Wirtschaftsminister, und von 2009 bis 2015 Finanzminister. Danach übernahm er das Amt des stellvertretenden Ministerpräsidenten. Er galt bei internationalen Investoren als Garant für eine gute wirtschaftliche Entwicklung.

Şimşek trat 2018 zurück, als Präsident Recep Tayyip Erdogan seinen Schwiegersohn Berat Albayrak zum Finanzminister ernannte. Die türkische Lira befand sich seit seinem Rücktritt in einem freien Fall, wobei sie um über 400 Prozent – von etwa 4,6 auf über 20 zum Dollar – abstürzte.

Çeyrek asrı bulan siyasi yürüyüşünde halkımızın güçlü desteğiyle tekrar seçilen Cumhurbaşkanımız sn @RTErdogan’ı kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimize hizmet yolunda başarılar diliyorum. Yeni dönemin ülkemiz ve dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum. — Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 28, 2023

