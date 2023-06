Air New Zealand will Passagiere wiegen lassen

Air New Zealand führt ein ungewöhnliches Verfahren ein, indem sie die Passagiere auffordert, sich vor dem Einsteigen in internationale Flüge zu wiegen.

Wellington – Air New Zealand, die nationale Fluggesellschaft des Landes, führt ein ungewöhnliches Verfahren ein, indem sie die Passagiere auffordert, sich vor dem Einsteigen in internationale Flüge zu wiegen.

Die Fluggesellschaft will über einen Monat hinweg die Gewichtsdaten von etwa 10.000 Fluggästen sammeln. Diese Initiative werde es den Piloten ermöglichen, das Gesamtgewicht des Flugzeugs besser zu verstehen und die Flugzeuge vor dem Abflug auszubalancieren. Der Wiegevorgang werde anonym und ausschließlich zu statistischen Zwecken durchgeführt, so die Airline.

„Wir wiegen alles, was im Flugzeug transportiert wird – von der Fracht über die Mahlzeiten an Bord bis hin zum Gepäck im Frachtraum“, sagte Alastair James, ein Spezialist für die Verbesserung der Ladekontrolle bei der Fluggesellschaft, in einer Erklärung. „Für die Kunden, die Besatzung und das Handgepäck verwenden wir Durchschnittsgewichte, die wir durch diese Erhebung erhalten.

Um Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes auszuräumen, haben die Behörden der Fluggesellschaft den Fluggästen versichert, dass das auf der Waage angezeigte Gewicht für andere nicht sichtbar sein wird, und sie haben betont, dass die Daten anonym bleiben und das Personal der Fluggesellschaft keinen Zugriff darauf haben wird.

Nach den Vorschriften der Behörde haben die Fluggesellschaften verschiedene Möglichkeiten, das Gewicht der Passagiere zu schätzen. Eine Möglichkeit ist die regelmäßige Durchführung von Erhebungen, wie sie Air New Zealand durchführt, um ein Durchschnittsgewicht zu ermitteln. Eine andere Möglichkeit besteht darin, ein von der Behörde festgelegtes Standardgewicht zu akzeptieren.

Derzeit liegt das von der Behörde festgelegte Gewicht für Personen ab 13 Jahren bei 86 Kilogramm (190 Pfund), einschließlich Handgepäck. Das letzte Mal änderte die Behörde das durchschnittliche Passagiergewicht im Jahr 2004 und erhöhte es von 77 Kilogramm (170 Pfund).

Gesundheitsstatistiken zeigen, dass die Neuseeländer immer schwerer werden. Laut der letzten nationalen Gesundheitserhebung liegt die Fettleibigkeitsrate bei Erwachsenen bei 34 %, gegenüber 31 % im Vorjahr. Die Fettleibigkeitsrate bei Kindern stieg von 10 % im Vorjahr auf 13 %.