Wer gewinnt den Frauen-Weltcup 2023: alles bereit in Australien und Neuseeland

Die Frauen-Weltmeisterschaft 2023 wird nächsten Sommer in Australien und Neuseeland stattfinden. Es handelt sich um die neunte Ausgabe des Turniers, die erste, die in Ozeanien ausgetragen wird.

Zum ersten Mal werden 32 Mannschaften am Frauen-Weltcup 2023 teilnehmen. Es sind acht Mannschaften mehr als in der Ausgabe 2019, acht Nationen werden in der nächsten Veranstaltung ihren Debüt feiern. Zudem werden Australien und Neuseeland die ersten Länder sein, in denen die Frauen-Fußballweltmeisterschaft zwischen zwei Ländern gemeinsam austragen wird.

Die wichtigsten Nationalmannschaften, die im Vergleich zu den anderen hervorzustechen scheinen, um den Pokalsieg anzustreben, sind die USA, England und Deutschland, doch analysieren wir die Situation mehr im Detail.

Wer sind die Favoriten für den Frauen-Weltcup 2023?

Die Frauen-Nationalmannschaft der Vereinigten Staaten ist die Hauptfavoritin für den Gewinn der Fußballweltmeisterschaft 2023, auch entsprechend den besten Online-Wettportalen für den Weltcup. Die amtierenden Meisterinnen sind im allgemeinen als die Hauptkandidatinnen für den Titel anzusehen und dank deren Kombination aus Qualität und Erfahrung sind sie das Haupthindernis für die Gegnerinnen.

Allerdings ist anzunehmen, dass sich auch England auf deren Höhe befindet oder nahe dran ist. Die Auswahl von Sarina Wiegman ist der amtierende Europameister nach dem Triumph bei der Europameisterschaft im vorigen Sommer. In England weist eine talentreiche Generation von Spielerinnen auf, deren erklärtes Ziel der Gewinn des Turniers ist.

Deutschland und Spanien besitzen beide die Qualitäten, um sich durchzusetzen. Erstere Mannschaft ist eine der Endspielteilnehmerinnen an der Frauen-Europameisterschaft 2022, während sich Spanien für England im Viertelfinale der Meisterschaft als harter Brocken erwiesen hat. Es ist nicht ausgeschlossen, dass beide Mannschaften die Trophäe hochheben können.

Im Endeffekt könnte Frankreich als eine der Anwärterinnen auf dem Endsieg angesehen werden, sofern keine zusätzlichen Zwistigkeiten in der Umkleidekabine aufkommen werden. Es bräuchte wirklich ein Wunder, wenn der neue Weltmeister Schweden, die Niederlande oder Australien heißen würde.

Wie hieß der Weltmeister der Frauen-Fußballmeisterschaft 2019?

Wie bereits erwähnt, hebt sich das Team aus den Vereinigten Staaten sicherlich von der Konkurrenz ab. Es ist kein Zufall, dass die USA den Frauen-Weltcup 2019 in Frankreich gewonnen haben. Die Mannschaft erreichte die erste Stelle in der Gruppe F nach den Siegen gegen Thailand, Chile und Schweden, bevor im Achtelfinale Spanien bezwungen wurde. In der Folge verließ sie gegen Frankreich und England als Siegerin den Platz und erreichte das Finalspiel, in dem sie sich gegen die Niederlande durchsetzte.

Die niederländische Mannschaft gewann ebenfalls ihre Runde vor Kanada, Kamerun und Neuseeland. Sie hat dann ihre Begegnung im Achtelfinale gegen Japan gewonnen, gefolgt von den Siegen im Viertelfinale gegen Italien sowie im Halbfinale gegen Schweden. Deren Verlauf war sicherlich weniger beschwerlich, was jedoch nicht die Niederlage im Finalspiel vermieden hat, eine gewiss schwerlich zu lindernde Wunde. Sie wird mit Sicherheit versuchen, sich in dieser Ausgabe des Turniers zu rächen.