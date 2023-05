Teilen

Welche Coins für Krypto Casino Online kaufen?

Immer mehr Spieler nutzen digitale Zahlungsmittel, um das Glück auf die Probe zu stellen. Schließlich bietet die Währung einige Vorzüge, die auch von Gästen der Online Casinos längst erkannt wurden. Zweifelsohne ist der Bitcoin die populärste digitale Zahlungsart, die von der Mehrheit der Krypto-Casinos Online akzeptiert wird.

Bitcoin explodiert in Online Casinos

Die meisten Glücksspielanbieter im Internet, die digitale Zahlungsmittel akzeptieren, bieten Ein- und Auszahlungen mit Bitcoins an. Beim Bitcoin handelt es sich nämlich um das bekannteste digitale Zahlungsmittel, das von dem mittelamerikanischen Land El Salvador sogar als Landeswährung eingeführt wurde.

Da der Bitcoin als stabilster Coin gilt, wird er von immer mehr Unternehmen akzeptiert. Auch viele Online Casinos haben den Trend längst erkannt und akzeptieren die Währung. Viele Glücksspiele können mittlerweile im Bitcoin Casino genutzt werden, wodurch Gäste jede Menge Abwechslung und Spaß finden. Mit etwas Glück werden durch das Spielen Gewinne erzielt, die schnell und einfach zur Auszahlung angefordert werden können.

Insgesamt bestes Bitcoin Casino: Bitstarz oder 20Bet?

Die stärksten Glücksspielanbieter im Internet, die Bitcoins akzeptieren, sind die Unternehmen Bitstarz und 20Bet. In diesen Online Casinos wird von Spielern gern mit digitalen Zahlungsmitteln eingezahlt, um anschließend das reichhaltige Spielsortiment zu genießen. Im Vergleich der beiden Bitcoin Casinos fallen jedoch einige Unterschiede auf.

Vorteile vom Bitstarz Casino und seiner Angebote

Schon seit seiner Gründung im Jahr 2014 genießt das Bitstarz Casino einen äußerst guten Ruf in der Branche und unter Spielern. Es wurde bereits mit zahlreichen Auszeichnungen gekürt, da es einen hervorragenden Spielbetrieb bietet. Besondere Vorzüge, die Spieler bei Bitstarz genießen, sind unter anderem:

Gebührenfreie Ein- und Auszahlungen

Bietet außergewöhnliche Zusatzsachpreise wie Autos etc.

Eine außerordentliche Spielauswahl von über 4.690 Glücksspielen

Übersichtliche und einfach zu bedienende Webseite

Viele Angebote wie Boni, Mystery Preise, Turniere und Vip-Club

Aktuell erhalten Spieler, die per Bitcoin einzahlen, einen Bonus von bis zu 5 BTC und 180 Freispiele. Fast alle Prämien müssen nur 40-mal in Glücksspielen eingesetzt werden, damit Bonusguthaben in Echtgeld umgewandelt wird.

Vorteile vom 20Bet Casino und seiner Angebote

Das von der TechSolutions Group N.V. betriebene Unternehmen 20Bet ist vor allem als Online Buchmacher bekannt. Aber auch im Casino-Bereich kann sich das Glücksspielunternehmen durchsetzen, da es zahlreiche Vorzüge bietet.

Mobile App verfügbar

Sämtliche Angaben in deutscher Sprache unmissverständlich verfasst

Großes und übersichtlich gestaltetes Spielangebot

Jede Menge Promotionen im Angebot

Der Nachteil bei 20Bet ist, dass Boni nicht mit digitalen Zahlungsmitteln verfügbar sind. Der Willkommensbonus in Höhe von 100 Prozent bis zu 120 Euro und 120 Freispiele wird nur gewährt, wenn mindestens 20 Euro eingezahlt werden. Ansonsten gibt es im 20Bet Casino keine Nachteile für Spieler, die Transaktionen per Bitcoin durchführen.

Warum Spieler zu Bitcoin Casinos tendieren

Anonymität: Kunden der Online Casinos können per Bitcoin Ein- und Auszahlungen durchführen, ohne dass die hauseigene Bank erfährt, wozu digitale Zahlungsmittel verwendet wurden. Sicherheit: Bitcoins werden dezentral betrieben und gehandelt, wodurch keine Institution nötig ist. Durch die Blockchain-Technologie werden sämtliche Transaktionsvorgänge festgehalten und können von Niemandem manipuliert werden. Gebühren: Banken verlangen für Transaktionen nicht selten Gebühren. Viele Online Casinos gewähren kostenlose Ein- und Auszahlungen per Bitcoin, wodurch sich immer mehr Spieler für digitale Zahlungsmittel entscheiden. Bonusangebote: Viele Krypto Online Casinos bieten Spielern, die mit digitalen Zahlungsmitteln Transaktionen durchführen, besondere Bonusangebote an, die von Gästen gerne beansprucht werden. Kursschwankung: Da der Bitcoin einigen Kursschwankungen unterliegt, kann sich das Glücksspiel mit der Währung mit etwas Glück und Erfahrung im Bitcoin-Handel sogar doppelt lukrativ auswirken.

Wie man bei einem Krypto Online Casino mit Bitcoin ein- und auszahlen kann

Die Online Casino Einzahlung von Bitcoins ist relativ einfach und in wenigen Schritten durchgeführt. Zunächst wird ein seriöser Glücksspielanbieter aufgesucht. Anschließend wird durch die Eingabe der geforderten Daten ein Kundenkonto kreiert. Nach der Anmeldung kann der Kassenbereich geöffnet werden, um eine Einzahlung durchzuführen.

Gäste wählen als Zahlungsmethode Bitcoin aus und geben den gewünschten Betrag ein, der auf das Spielerkonto gebucht werden soll. Anschließend wird in der Regel ein QR-Code zur Verfügung gestellt, der durch das Scannen den Wallet-Schlüssel hervorbringt. Der Code wird an die Adresse des Casinos gesendet und Gäste können losspielen.

Im Kassenbereich wird Auszahlung ausgewählt, damit Guthaben abgehoben werden kann. Der private Key der Wallet wird im folgenden Schritt angegeben und nach wenigen Minuten befindet sich der Gewinn auf der Wallet.

Fazit zu Bitcoin in Online Spielotheken

Der Bitcoin gilt als eines der sichersten Zahlungsmittel und daher wird der digitale Coin auch in Online Casinos immer beliebter. Einfache Transaktionsvorgänge, anonyme Einzahlungen und weitere Vorteile sprechen für den vorherigen Einkauf digitaler Zahlungsmittel. Viele Spieler haben die Vorzüge erkannt und nutzen Bitcoins, um im Casino noch mehr Nervenkitzel zu verspüren.