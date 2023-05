Ungarns Viktor Orban gratuliert Erdogan zum Sieg

Teilen

Budapest – Ungarns Präsident hat seinem türkischen Amtskollegen zum Sieg gratuliert.

„Glückwunsch an Präsident Erdogan zu seinem unangefochtenen Wahlsieg!“, schrieb der ungarische Staatschef auf Twitter. Er fügte „Glückwunsch, Herr Präsident“ auf Türkisch hinzu.

Congratulations to President @RTErdogan on his unquestionable election victory! Tebrikler, Sayın Cumhurbaşkanı! pic.twitter.com/I1IR7g3EWe — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 28, 2023

Erstmals in der Geschichte des Landes fanden in der Türkei am heutigen Sonntag Stichwahlen um die Präsidentschaft statt. Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan trat gegen seinen Herausforderer Kemal Kilicdaroglu an. Vorläufige Ergebnisse deuten darauf hin, dass Erdoğan ein weiteres Mal als Gewinner aus der Präsidentschaftswahl hervorgeht.

Erdoğan führt nach Auszählung von 95 Prozent der Stimmen mit 52,3 Prozent deutlich vor seinem Herausforderer Kılıçdaroğlu, der momentan bei 47,7 Prozent liegt.